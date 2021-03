Jason Dupasquier (KTM/21.): «Zeit wird kommen» 20.03.2021 - 16:52 Von Nora Lantschner

Moto3 © Gold & Goose Jason Dupasquier auf dem Losail Circuit

Bei PrüstelGP-Fahrer Jason Dupasquier war das Gefühl in der letzten Session des zweiten Moto3-Testtages in Katar zwar besser, an seine Rundenzeit des Freitags kam der KTM-Pilot aber nicht ganz heran. Das bedeutete P21.