Moto3-Rookie Pedro Acosta (KTM/4.): Erstaunlich stark

Pedro Acosta: Platz 4 am Samstag

Das Red Bull KTM Ajo-Team setzt in diesem Jahr zwei schnelle Spanier in der Moto3-Klasse ein. Beim zweiten Testtag in Katar landeten beide in den Top-6, Rookie Pedro Acosta zeigte bereits eine sehr starke Performance.

Jaume Masia beendete die Moto3-Weltmeisterschaft 2020 für Leopard-Honda mit zwei Siegen in Aragon auf dem sechsten Gesamtrang. Zur kommenden Saison wechselte der Spanier zurück zu KTM ins Team Red Bull KTM von Aki Ajo. Neben dem 20-Jährigen wird 2021 der Rookie Pedro Acosta ins Rennen gehen. Als überlegener Sieger des Red Bull Rookies Cup 2020 bringt der 16-Jährige erstaunlich viel Talent mit.

Am Freitag belegte Acosta den zwölften Rang beim ersten Testtag auf dem Losail Circuit. Der KTM-Pilot verbesserte seine persönliche Bestzeit am zweiten Tag um mehr als drei Sekunden und landete am Samstag auf dem vierten Rang, 0,694 Sekunden hinter Honda-Fahrer John McPhee, der die Bestzeit markierte.

«Es war ein guter Tag. Wir haben einige Veränderungen vorgenommen und wir haben einen intensiven Testplan abgearbeitet», erklärte der Spanier routiniert und betonte anschließend: «Wir haben verschiedene Reifenmischungen ausgetestet und wir haben eine klare Richtung für das Rennwochenende in einer Woche. Wir sind einen Schritt näher an die Spitze herangekommen und am Sonntag wollen wir diese Schritte bestätigen.»

Sein wesentlich erfahrener Teamkollege Jaume Masia war ebenfalls mit den Fortschritten auf der 5,380 km langen Strecke in Doha zufrieden. «Der zweite Testtag war sehr positiv für uns. Obwohl der Wind sehr stark war, waren wir in der Lage gute Arbeit zu leisten und wir haben ein Basis-Set-up gefunden, das sehr gut funktioniert», sagte Masia am Samstagabend.

«Am Mittag wollten wir kein Risiko eingehen, somit sind wir nicht auf die Strecke gegangen. Am Nachmittag haben wir die Arbeit fortsetzen können, wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, aber die Streckentemperatur veränderte sich, deshalb konnten wir die Zeiten nicht verbessern. Wir haben uns darauf fokussiert, unsere Runden alleine zu drehen, das zeigt, dass wir gut dabei sind.»

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. John McPhee, Honda, 2:05,286 min

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,309 sec

3. Andrea Migno, Honda, + 0,406

4. Pedro Acosta, KTM, + 0,694

5. Filip Salac, Honda, + 0,764

6. Carlos Tatay, KTM, + 0,857

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,871

8. Jaume Masia, KTM, + 0,888

9. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,966

10. Izan Guevara, GASGAS, + 0,971

11. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,039

12. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,160

13. Darryn Binder, Honda, + 1,163

14. Niccolò Antonelli, KTM, + 1,231

15. Xavier Artigas, KTM, + 1,304



Ferner:

21. Jason Dupasquier, KTM, + 1,906

24. Maximilian Kofler, KTM, + 2,216