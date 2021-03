Jason Dupasquier (KTM/12.) peilt die Punkteränge an

Platz 12 am dritten und letzten IRTA-Testtag der Moto3-Klasse war ein Erfolgserlebnis für den Schweizer Jason Dupasquier (PrüstelGP), der aber auch weiß: «Der Job ist damit noch nicht erledigt.»

In seiner Rookie-Saison in der Moto3-WM war Jason Dupasquier noch ohne Punkte geblieben, nach dem dreitägigen Katar-Test und Rang 12 zum Abschluss rechnet er sich aber gute Chancen aus, schon in einer Woche die ersten WM-Zähler auf dem Konto zu haben. Dann steht nämlich der erste Part des Katar-Doppels an.

«Der letzte Tag war sehr positiv, wir sind mit dem Motorrad gut für das erste Rennwochenende aufgestellt. Ich bin bereit für nächste Woche», versicherte der KTM-Pilot aus dem CarXpert PrüstelGP Team am Sonntagabend in Doha. «Wir haben eine gute Abstimmung für das Motorrad gesucht und ich habe nach einer Lösung für die Fehler gesucht, die ich gemacht hatte. Jetzt weiß ich, dass ich in die Top-15 oder Top-10 fahren kann», bekräftige er.

Der 19-jährige Schweizer weiß aber auch: «Der Job ist damit noch nicht erledigt, es war nur ein offizieller Test. Schauen wir, was am nächsten Wochenende passiert, denn dann findet das Rennen statt. Ich bin sehr motiviert und vielen Dank an alle im Team, wir haben einen guten Job gemacht.»

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Jaume Masia, KTM, 2:04,263 min

2. Pedro Acosta, KTM, + 0,306 sec

3. Dennis Foggia, Honda, + 0,440

4. Izan Guevara, GASGAS, + 0,455

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,527

6. John McPhee, Honda, + 0,624

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,665

8. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,840

9. Filip Salac, Honda, + 0,883

10. Darryn Binder, Honda, + 0,885

11. Xavier Artigas, Honda, + 0,953

12. Jason Dupasquier, KTM, + 0,962

13. Niccolò Antonelli, KTM, + 1,024

14. Kaito Toba, KTM, + 1,058

15. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,093

16. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,134

17. Stefano Nepa, KTM, + 1,241

18. Andrea Migno, Honda, + 1,477

19. Ryusei Yamanaka, KTM, + 1,657

20. Carlos Tatay, KTM, + 1,665

21. Lorenzo Fellon, Honda, + 1,684

22. Deniz Öncü, KTM, + 1,753

23. Maximilian Kofler, KTM, + 2,218

24. Yuki Kunii, Honda, + 2,225

25. Riccardo Rossi, KTM, + 2,436

26. Andi Farid Izdihar, Honda, + 2,747

27. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 2,757