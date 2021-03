Max Kofler (KTM/16.): «Hat nicht ganz funktioniert»

Beim Zeittraining des Katar-GP fuhr Maximilian Kofler mit Startplatz 16 sein bestes Karriereergebnis ein, nachdem er sich erstmalig fürs Q2 qualifiziert hatte. Der CIP-Greenpower-Pilot erwartet dennoch ein hartes Rennen.

Platz 10 in der kombinierten Zeitenliste der freien Trainings bedeutete für Maximilian Kofler erstmalig den Einzug in das zweite Qualifying der Moto3-Klasse. Während ein Großteil des Fahrerfeldes noch in der Box verweilte, nutzten Kofler und sein Teamkollege im CIP-Greenpower Team Kaito Toba die freie Strecke und arbeiteten gemeinsam an ihren Rundenzeiten. «Das war eigentlich ein guter Zug, leider hat es für mich nicht ganz funktioniert», kommentierte Kofler diese Taktik.

Nach Ablauf der 15 Minuten konnte der 20-jährige Oberösterreicher seine Zeit vom Freitag nicht ganz bestätigen. Er umrundete den 5,380 km langen Losail Circuit in 2:05,887 min. Damit sicherte sich der KTM-Pilot mit Startplatz 16 sein bisher bestes Qualifying-Ergebnis für den Saisonauftakt am Sonntag.

«Das Ziel in meiner zweiten Saison ist es, mich weiter zu steigern. Gleich beim ersten Qualifying das beste Karriereresultat zu erzielen ist natürlich ein toller Auftakt», freute sich der Österreicher. Der Fahrer der französischen CIP-Greenpower-Mannschaft war mit seinem Qualifying jedoch nicht vollumfänglich zufrieden. «Ich wollte unbedingt an meine starke Zeit vom FP2 rankommen, das ist mir aber nicht ganz gelungen», ärgerte sich der 20-Jährige.

Nachdem Kofler in der vergangenen Saison noch punktelos blieb, hofft er in seiner zweiten WM-Saison auf sein erstes Top-15-Resultat. Doch bis dahin hat der Moto3-Pilot im 18 Runden langen Rennen noch einige Arbeit vor sich. «Die Ausgangsposition ist gut, aber es wird sicher ein harter Kampf werden, um an der Spitzengruppe dranzubleiben. Mit der langen Start-Ziel Geraden wird es sicher eine Windschattenschlacht werden», ist er sich bewusst.

Katar-GP, Moto3, Q2:

1. Darryn Binder, Honda, 2:04,075 min

2. Izan Guevara, GASGAS, 2:04,278

3. John McPhee, Honda, 2:04,358

4. Jeremy Alcoba, Honda, 2:04,437

5. Jaume Masia, KTM, 2:04,498

6. Kaito Toba, KTM, 2:04,673

7. Gabriel Rodrigo, Honda, 2:04,780

8. Sergio Garcia, GASGAS, 2:04,870

9. Riccardo Rossi, KTM, 2:04,889

10. Niccolo Antonelli, KTM, 2:04,959

11. Pedro Acosta, KTM, 2:05,058

12. Jason Dupasquier, KTM, 2:05,065

13. Dennis Foggia, Honda, 2:05,115

14. Carlos Tatay, KTM, 2:05,729

15. Ayumu Sasaki, KTM, 2:05,761

16. Maximilian Kofler, KTM, 2:05,887

17. Andrea Migno, Honda, 2:13,160

18. Romano Fenati, Husqvarna, keine Zeit

Katar-GP, Moto3, Q1:

1. Darryn Binder, Honda, 2:04,834 min

2. Izan Guevara, GASGAS, 2:05,454

3. Romano Fenati, Husqvarna, 2:05,594

4. Ricardo Rossi, KTM, 2:05,603

5. Deniz Öncü, KTM, 2:05,804