Katar, Q2: Darryn Binder holt Pole, Kofler gut dabei

Das erste Qualifying der Moto3-Saison endet für Darryn Binder mit dem bestmöglichen Ergebnis. Der Honda-Pilot steht auf der Pole-Position für den GP in Katar, Jason Dupasquier und Max Kofler zeigten Kampfgeist.

Maximilian Kofler (KTM) schaffte es an diesem Wochenende in Katar zum ersten Mal in das zweite Qualifying der Moto3-Klasse, auch PrüstelGP-Fahrer Jason Dupasquier gelang der Einzug in Q2. Dementsprechend gingen die beiden deutschsprachigen Fahrer erst später auf Zeitenjagd. Prominentester Teilnehmer in Q1 war neben Husqvarna-Pilot Romano Fenati, der zu Petronas Sprinta-Honda gewechselte Darryn Binder aus Südafrika.



Beide Routiniers schafften den Sprung in Q2, genauso wie Rookie Izan Guevara (GASGAS) und KTM-Pilot Ricardo Rossi. Einige Piloten verkalkulierten sich und müssen deshalb den Katar-GP am Sonntag von weit hinten aufnehmen, unter ihnen Tatsuki Suzuki, der keine schnelle Runde ablieferte und deshalb Letzter wurde.

Im Doppelpack eröffnete das CIP-Team die Q2-Session der Moto3 am Samstagabend. Kaito Toba und Maximilian Kofler erledigten im Teamwork den ersten Step, während der größte Teil des Fahrerfelds noch in der Box verweilte. Toba setzte dann auch die Bestzeit mit 2:05,414 Min, eine knappe halbe Sekunde schneller als sein österreichischer KTM-Teamkollege.



Sechs Minuten vor dem Ende der Session sicherte sich Darryn Binder mit einem neuen Streckenrekord von 2:04,354 Minuten die Bestzeit auf dem Losail International Circuit. Jeremy Alcoba (Honda) und Teamkollege Gabriel Rodrigo lagen zu diesem Zeitpunkt auf den folgenden Plätzen, Kofler belegte Rang 11. PrüstelGP-Fahrer Jason Dupasquier setzte sich auf Position 13, bevor die Fahrer in die Box zurückkehrten, um sich für den letzten Angriff frische Reifen zu holen.

Romano Fenati schaffte es nicht, in Q2 eine fliegende Runde abzuliefern und muss dementsprechend von Rang 18 starten. Binder und Moto3-Neuling Izan Guevara lieferten sich am Ende einen spannenden Kampf um die Pole-Position. Der Südafrikaner schraubte seine Bestzeit auf 2:04,075 min und setzte damit einen neuen Pole-Rekord. GASGAS-Pilot Izan Guevara startet seinen ersten GP von Platz 2, dritter wurde John McPhee. Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) wurde als bester KTM-Fahrer Fünfter.

Pedro Acosta, Red Bull Rookies-Champion 2020, der bisher ein sehr starkes Debüt-Wochenende zeigte, landete auf Position 11, nur einen Platz vor Jason Dupasquier. Max Kofler holte sein bestes Quali-Ergebnis, der 20-Jährige startet das Rennen über 18 Runden am Sonntag von Position 16.

Katar-GP, Moto3, Q2:

1. Darryn Binder, Honda, 2:04,075 min

2. Izan Guevara, GASGAS, 2:04,278

3. John McPhee, Honda, 2:04,358

4. Jeremy Alcoba, Honda, 2:04,437

5. Jaume Masia, KTM, 2:04,498

6. Kaito Toba, KTM, 2:04,673

7. Gabriel Rodrigo, Honda, 2:04,780

8. Sergio Garcia, GASGAS, 2:04,870

9. Riccardo Rossi, KTM, 2:04,889

10. Niccolo Antonelli, KTM, 2:04,959

11. Pedro Acosta, KTM, 2:05,058

12. Jason Dupasquier, KTM, 2:05,065

13. Dennis Foggia, Honda, 2:05,115

14. Carlos Tatay, KTM, 2:05,729

15. Ayumu Sasaki, KTM, 2:05,761

16. Maximilian Kofler, KTM, 2:05,887

17. Andrea Migno, Honda, 2:13,160

18. Romano Fenati, Husqvarna, keine Zeit

Katar-GP, Moto3, Q1:

1. Darryn Binder, Honda, 2:04,834 min

2. Izan Guevara, GASGAS, 2:05,454

3. Romano Fenati, Husqvarna, 2:05,594

4. Ricardo Rossi, KTM, 2:05,603

5. Deniz Öncü, KTM, 2:05,804