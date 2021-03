Maximilian Kofler (15./KTM): Durststrecke beendet

Beim Saisonauftakt in Katar zeigte Maximilian Kofler von Startplatz 16 ein starkes Rennen, welches er auf Position 15 abschloss. Der CIP Greenpower-Pilot jubelte über seinen ersten WM-Punkt in einem turbulenten Rennen.

Für Maximilian Kofler aus dem CIP-Greenpower Team verlief der Saisonauftakt in Doha nach Maß. Am Samstag schaffte er mit Position 10 in den freien Trainings erstmalig den direkten Sprung ins Q2, wo er sich für Startplatz 16 qualifizierte. Aus Reihe 6 hatte der junge Oberösterreicher die Punkteränge fest im Visier, doch eine Berührung in Kurve 1, die ihn sechs Plätze zurückwarf, vereitelte seine Pläne zunächst. «Die ersten Runden waren unglaublich. Da tobte ein richtiger Kampf. Es wurde auf keine Linie geachtet, in jeder Kurve gab es Berührungen. Es ging zu, als wäre es die letzte Runde, aber eigentlich galt es noch 18 zu fahren», erklärte der 20-Jährige die turbulente Anfangsphase.

Doch Kofler arbeitete sich zurück in die Spitzengruppe, lag zwischenzeitlich auf Platz 11, bis er zur Rennmitte die Führenden ziehen lassen musste. Als einer von wenigen Piloten im Feld setzte der Österreicher auf den weichen Hinterreifen, welcher im Vergleich zur Konkurrenz schneller abgebaut hatte. Dadurch konnte er die Pace der vorderen Fahrer nicht mehr halten. In den finalen Runden fiel der KTM-Pilot bis auf den 16. Platz zurück, konnte sich aber in der entscheidenden Phase gegen den Japaner Yuki Kunii (Honda) durchsetzen und überquerte den Zielstrich als 15.

Kofler kam knapp 15 Sekunden hinter Rennsieger Jaume Masia (Red Bull KTM) ins Ziel. Mit dem 15. Platz sammelte der Attnang-Puchheimer in seinem 20. Moto3-GP seinen ersten WM-Punkt, worüber er sichtlich erleichtert war: «Das war der ideale Saisonauftakt für mich. Im letzten Jahr wollte es einfach nicht klappen und nun kam der erste Punkt direkt im ersten Rennen des Jahres», jubelte der 20-Jährige.

Mit seinem ersten WM-Zähler beendete der CIP-Greenpower-Pilot zudem eine österreichische Durststrecke. Michael Ranseder war 2010 der letzte Österreicher, der in der Motorrad-WM Punkte einfahren konnte. Damals landete Ramseder in der Moto2-Klasse beim Malaysia-GP auf Rang 14 und sammelte damit zwei WM-Zähler. «Es war der nächste Schritt in meiner Karriere. Ich bin richtig glücklich, dass es direkt im ersten Saisonrennen geklappt hat», kommentierte Kofler seinen Erfolg.

In fünf Tagen hat der Nachwuchspilot bereits erneut die Chance, weitere Punkte zu sammeln, denn da startet der Moto3-Tross beim Doha-GP wieder auf dem Losail Circuit.

Katar-GP, Moto3-Ergebnis, 28. März:

1. Masia, KTM, 38:29,620 min

2. Acosta, KTM, + 0,042 sec

3. Binder, Honda, + 0,094

4. Garcia, GASGAS, + 0,435

5. Rodrigo, Honda, + 0,880

6. Antonelli, KTM, + 0,899

7. Guevara, GASGAS, + 0,965

8. Suzuki, Honda, + 2,214

9. Toba, KTM, + 1,950*

10. Dupasquier, KTM, + 2,219

11. Fenati, Husqvarna, + 2,316

12. Tatay, KTM, + 2,298*

13. Salac, Honda, + 2,345

14. Yamanaka, KTM, + 2,434

15. Kofler, KTM, + 14,768

16. Kunii, Honda, + 14,834

17. Fernandez, Husqvarna, + 22,187

18. Nepa, KTM, + 22,277

19. Fellon, Honda, + 28,282

20. Öncü, KTM, + 41,283

21. Izdihar, Honda, + 44,976

* wegen Überfahrens der «track limits» in der letzten Runden einen Platz nach hinten versetzt