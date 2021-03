Jason Dupasquier (12.): «Es war sehr knapp» 28.03.2021 - 08:40 Von Sarah Göpfert

Jason Dupasquier schaffte mit Platz 5 in den kombinierten Zeitenlisten der freien Trainings erstmals den Sprung ins Q2, wo er sich in letzter Sekunde den zwölften Startplatz für das Rennen am Sonntag in Doha schnappte.