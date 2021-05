Le Mans: Sergio García beschert GASGAS Premierensieg

Als Rennsieger von Le Mans holte Sergio García nicht nur den ersten Saisonerfolg für das Aspar Team, sondern auch den ersten GP-Sieg des spanischen Motorradherstellers GASGAS im Straßenrennsport.

Beim fünften Saisonrennen auf dem Circuit Bugatti in Le Mans wurde erneut Moto3-Geschichte geschrieben. Diesmal war der Protagonist jedoch nicht Red Bull KTM Ajo-Shootingstar Pedro Acosta, sondern sein spanischer Landsmann Sergio García aus dem Gaviota GASGAS Aspar Team.

Auf nasser Strecke bahnte sich der 18-Jährige von Startplatz 8 kommend früh seinen Weg an die Spitze, lediglich Filip Salac (Rivacold Snipers Team) konnte das Tempo des jungen Spaniers mitgehen. In den finalen Rennrunden schaffte es García mit seiner GASGAS RC 250 GP-Maschine eine Lücke herauszufahren und überquerte schließlich mit 2,3 Sekunden Vorsprung als Erster die Ziellinie.

Für den Moto3-Piloten ist es der zweiten GP-Sieg, nachdem er zuletzt in seiner Rookie-Saison 2019 bei seinem Heimrennen in Valencia ganz oben auf dem Treppchen stand. «Während der Vorsaisontests und der ersten Rennen haben wir hart gekämpft, um diesen Sieg holen zu können», war García im Anschluss sichtlich erleichtert.

Doch der Fahrer mit der Nummer 11 betonte: «Ich wusste, dass das Rennen schwierig wird, da sich die Streckenbedingungen jede Runde veränderten. Schnell entwickelte sich eine trockene Linie, dennoch war die Strecke mehr nach als trocken. Ich gab mein Bestes, auch, wenn ich kaum Grip am Hinterreifen hatte. Ich bin so glücklich über das Ergebnis», freute sich García. Mit seinem ersten Podestplatz in diesem Jahr schiebt sich der GASGAS-Pilot auf den zweiten WM-Rang vor, ihm fehlen aber bereits 54 Punkte auf den Führenden Acosta.

Garcías Sieg markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Marke GASGAS, welche seit dieser Saison in der Moto3-WM-Klasse vertreten ist, denn es war der erste GP-Sieg des spanischen Motorradherstellers im Straßenrennsport. Bisher feierte das Unternehmen, welches, genau wie KTM, Teil der Firma Pierer Mobility AG ist, nur Erfolge im Offroad-Disziplinen wie Trial, Enduro, Cross oder Rallye.

Moto3-Ergebnis, Le Mans (16. Mai):

1. Garcia, GASGAS, 42:21,172 min

2. Salac, Honda, + 2,349 sec

3. Rossi, KTM, + 5,589

4. McPhee, Honda, + 7,158

5. Sasaki, KTM, + 14,882

6. Fernandez, Husqvarna, + 27,279

7. Artigas, Honda, + 27,408

8. Acosta, KTM, + 29,880

9. Öncü, KTM, + 35,098

10. Fenati, Husqvarna, + 36,616

11. Migno, Honda, + 42,347

12. Yamanaka, KTM, + 42,739

13. Dupasquier, KTM, + 42,756

14. Guevara, GASGAS, + 50,891

15. Izdihar, Honda, + 52,753

16. Kofler, KTM, + 53,054

Moto3-WM-Stand nach 5 von 19 Rennen:

1. Acosta 103 Punkte. 2. Garcia 49. 3. Migno 47. 4. Fenati 46. 5. Antonelli 44. 6. Sasaki 44. 7. Masia 39. 8. Binder 36. 9. Salac 30. 10. Dupasquier 27. 11. Guevara 26. 12. Yamanaka 26. 13. Rodrigo 25. 14. Foggia 20. 15. Alcoba 18. 16. Toba 18. 17. Riccardo Rossi 16. 18. Artigas 16. 19. Tatay 14. 20. McPhee 13. 21. Suzuki 12. 22. Adrian Fernandez 10. 23. Deniz Öncü 8. 24. Nepa 6. 25. Kunii 3. 26. Kofler 3.

Stand Marken-WM nach 5 Rennen:

1. KTM 116 Punkte. 2. Honda 92. 3. GASGAS 61. 4. Husqvarna 50.

Stand Team-WM nach 5 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 142 Punkte. 2. Rivacold Snipers Team 77. 3. Gaviota GASGAS Aspar Team 75. 4. Avintia Esponsorama 58. 5. Sterilgarda Max Racing Team 56. 6. CarXpert PrüstelGP 53. 7. Red Bull KTM Tech3, 52. 8. Petronas Sprinta Racing 49. 9. Indonesian Racing Gresini 43. 10. Leopard Racing 36. 11. BOE Owlride 22. 12. CIP Green Power 21. 13. SIC58 Squadra Corse 12. 14. Honda Team Asia 4.