Mugello: Heimsieg für Foggia, Sturz von Kofler

Den Moto3-Sieg beim Italien-GP in Mugello sicherte sich nach einer 20 Runden langen Windschatten-Schlacht Leopard-Honda-Pilot Dennis Foggia. Jaume Masia und Gabriel Rodrigo komplettierten das Podest.

Jason Dupasquier, als WM-Zehnter nach Mugello gekommen, befindet sich nach dem fürchterlichen Unfall im gestrigen Q2 weiter in kritischem Zustand und wird in der Careggi-Klinik von Florenz behandelt. Daher zog sich sein carXpert PrüstelGP Team vom Italien-GP zurück, Ryusei Yamanaka ging nicht an den Start.

Das verbliebene Moto3-Feld und das gesamte MotoGP-Paddock brachte mit unzähligen Nachrichten in den sozialen Netzwerken und Genesungswünschen an den Bikes und in den Boxen zum Ausdruck, dass sie Jason, seiner Familie und seinem Team in Gedanken beistanden.

Spätestens um 11 Uhr galt es für die kleinste Klasse der Motorrad-WM aber, sich trotz allem auf das Sportliche zu konzentrieren: Honda-Pilot Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) ging von der Pole-Position ins Rennen, WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) stand erstmals in seiner noch jungen WM-Karriere in der ersten Startreihe.



Leopard-Honda-Pilot Xavier Artigas (Startplatz 19) würde für das Bummeln im Q1 mit einem doppelten Long-Lap-Penalty bestraft.

Für Maximilian Kofler, der von Startplatz 26 losgefahren war, endete der Italien-GP schon nach wenigen Kurven. Nach dem Crash wurde der CIP-KTM-Pilot für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus von Borgo San Lorenzo gebracht.

An der Spitze kämpfte wie zu erwarten eine große Gruppe um die Podestplätze, auf Start-Ziel wurden die Karten Runde für Runde neu gemischt. Vor allem auf der Geraden war Dennis Foggia mit seiner Leopard-Honda überragend, was ihm am Ende einen Heimsieg bescheren sollte.

So lief das Moto3-Rennen in Mugello

Start: Acosta biegt als erster in die erste Kurve 1. Dahinter reihen sich Rodrigo, Suzuki und Fenati ein. Adrian Fernandez und Wildcard-Fahrer Surra stürzen.



1. Runde: Großer Crash in Kurve 7: Öncü hat einen Highsider. Unabhängig davon stürzen Kofler, Tatay und Migno. Der Österreicher wirkt angeschlagen.



2. Runde: Foggia geht in Führung.



4. Runde: Die Windschattenschlacht über Start-Ziel entscheidet Foggia für sich, nachdem zuvor Acosta geführt hatte. Fenati schiebt sich auf Platz 2 nach vorne – und schnappt sich dann auf seinen Landsmann auf der Leoparda-Honda. Jaume Masia (8.) muss sich einen Platz zurückfallen lassen, weil er zuvor unter gelber Flagge überholt hat.



5. Runde: Pole-Mann Suzuki ist jetzt an der Spitze. Die große Führungsgruppe besteht nach fünf Runden aus 15 Fahrern.



6. Runde: Auf der 1141 m langen Start-Ziel-Geraden mischt sich die Reihenfolge Runde für Runde durch. Foggia und Fenati kämpfen aber konstant um die Spitzenposition.



7. Runde: Leoopard-Honda-Pilot Foggia verteidigt seine Führung auch auf Start-Ziel. Binder schiebt sich dahinter auf P2 nach vorne, er bremst spät, kann in der «San Donato» die Linie aber halten.



8. Runde: Dieses Mal muss Foggia Acosta vorbeiziehen lassen, in der Arrabbiata 1 überholt der Italiener den WM-Leader aber. Suzuki schnappt sich Rodrigo und Acosta und reiht sich auf P2 ein.



9. Runde: Foggia hält sich auch nach Start-Ziel auf 1. Rodrigo ist nur kurz Zweiter, Suzuki kontert – und geht am Ende der Runde in Führung.



10. Runde: Foggia und die Leopard-Honda übernehmen die Spitze auf Start-Ziel. Dahinter folgen Suzuki, Rodrigo, Acosta, Sasaki, Alcoba, Fenati und Co. – die Gruppe bleibt groß, Antonelli kämpft als 15. um den Anschluss.

11. Runde: Garcia nutzt den Windschatten und verbessert sich von P8 auf P4. An der Spitze wechseln sich Foggia und Suzuki ab, dann schiebt sich Fenati dazwischen.



12. Runde: Foggia ist für einmal der der Verlierer auf Start-Ziel – es geht zurück auf P8. Suzuki führt vor Rodrigo, Binder, Garcia, Masia, Sasaki.



13. Runde: Foggia macht auf Start-Ziel sechs Plätze gut und ist zurück an der Spitze. Acosta, Rodrigo, Sasaki und Co. lauern dahinter.



14. Runde: In Kurve 1 ist Acosta zurück auf Platz 1, in Kurve 3 kontert Foggia. Suzuki geht aggressiv zu Werk und schiebt sich wieder auf Platz 2 nach vorne. 15 Fahrer liegen in 1,6 sec.



15. Runde: Auf Start-Ziel geht es heiß her, Foggia und Masia sind sogar kurzzeitig auf dem Gras unterwegs. McPhee taucht plötzlich auf P1 auf. Fenati geht dann aber am Schotten vorbei.



16. Runde: Foggia ist in der «San Donato» zu weit außen und fällt aus den Top-10. Binder übernimmt die Führung. Dahinter folgen Sasaki, Rodrigo, Masia, Garcia. Alcoba (15.) kommt nicht mehr mit.



17. Runde: Acosta biegt als erster in die erste Kurve 1. Der WM-Leader geht in Kurve 12 weit, Binder und Fenati sind durch.



18. Runde: Acosta ist wieder vorne. In den Arrabbiata-Kurven gehen aber Binder und Fenati vorbei. Dahinter folgen Rodrigo, Foggia, Sasaki, Garcia, Suzuki.



19. Runde: Masia biegt als Erster in Kurve 1 ein, Fenati und Foggia gehen aber gleich vorbei. Auf P4 lauert Rodrigo. Acosta fällt auf P11 zurück. Nepa (14.) bekommt einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt.



Letzte Runde: Foggia, Fenati, Rodrigo, Masia, Sasaki, Binder – so geht es in die letzte Runde. Rodrigo schiebt sich an Fenati vorbei, der Husqvarna-Pilot wird auch von den KTM-Piloten Masia und Sasaki verdrängt. Foggia bleibt in Führung, Masia lauert dahinter – aber der Italiener verteidigt P1 bis zum Zielstrich und feiert einen Heimsieg, seinen zweiten GP-Sieg nach Brünn im Vorjahr.



Masia und Rodrigo komplettieren das Podest. Die Gedanken der Top-3 im Parc Fermé galten dem schwer verletzten Jason Dupasquier.

Moto3-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Foggia, Honda

2. Masia, KTM, + 0,036 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,145

4. Sasaki, KTM, + 0,240

5. Binder, Honda, + 0,499

6. Fenati, Husqvarna, + 0,711

7. McPhee, Honda, + 0,918

8. Acosta, KTM, + 0,745*

9. Garcia, GASGAS, + 0,861

10. Suzuki, Honda, + 0,963

11. Salac, Honda, + 1,080

12. Toba, KTM, + 1,351

13. Antonelli, KTM, + 1,429

14. Nepa, KTM, + 4,472**

15. Alcoba, Honda, + 12,491



*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

** 3-Sekunden-Strafe (Long-Lap-Penalty nicht ausgeführt)