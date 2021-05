Warm-up: Nakagami vorn, Marc Márquez auf Platz 6

Im Warm-up der MotoGP-Stars in Mugello hatte LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami die Nase vorn. Johann Zarco blieb knapp langsamer als der Japaner, Repsol-Honda-Star Marc Márquez drehte die sechstschnellste Runde.

Die MotoGP-Stars wurden am Rennsonntag in Mugello von strahlendem Sonnenschein und 20 Grad Celsius Aussentemperatur begrüsst. Die Piste hatte sich auf 27 Grad aufgeheizt, als die Stars der GP-Königsklasse zum Warm-up ausrückten. Bereits nach den ersten fünf Minuten ereignete sich der erste Crash: Champion Joan Mir stürzte in der elften Kurve und eilte zurück an die Suzuki-Box.

Kein Glück hatte auch Miguel Oliveira, der Red Bull-KTM-Werkspilot musste seine erste Runde wegen technischen Problemen abbrechen. Wie Joan Mir konnte er später aber noch einmal auf die Strecke, bevor das Warm-up vorbei war.

An der Spitze der Zeitenliste fand sich zunächst Polesetter Fabio Quartararo mit 1:47,792 min wieder, doch der Franzose wurde in der Folge durchgereicht und LCR-Honda-Star Takaaki Nakagami übernahm mit 1:46,746 min den ersten Platz. Doch noch waren acht Minuten zu fahren.

Eine Schrecksekunde erlebte Repsol-Honda-Star Marc Márquez, der in der ersten Hälfte des Warm-ups beinahe in Francesco Bagnaia krachte. Der Spanier, der sich fünf Minuten vor Schluss in der zwölften Kurve vertat und durchs Kiesbett brettern musste, war zu diesem Zeitpunkt der Fünftschnellste im Feld, Valentino Rossi belegte die 14. Position.

Michelin-Projektleiter Piero Tarramasso erklärt: «Die Reifensituation ist sehr entspannt an diesem Wochenende, bereits am Freitagabend wussten alle, was die richtige Wahl für sie ist. Die meisten werden sich für die Medium-Variante beim Vorder- und Hinterreifen entscheiden, einige werden auf den harten Vorderreifen setzen, vornehmlich KTM, Aprilia und Honda, die eine starke Front brauchen.»

Auf der Piste behielt Nakagami die Nase mit 1:46,746 min die Nase knapp vor Johann Zarco und Brad Binder. Alex Rins, Viñales, Marc Márquez, Alex Márquez, Danilo Petrucci, Enea Bastianini und Aleix Espargaró komplettierten die Top-10 vor Quartararo, Bagnaia, Mir, Oliveira, Michele Pirro, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Pol Espargaró, Jack Miller, Iker Lecuona, Luca Marini und Lorenzo Savadori.

Ergebnis MotoGP-Warm-up Mugello, 30. Mai

1. Nakagami, Honda, 1:46,746 min

2. Zarco, Ducati, + 0,086 sec

3. Binder, KTM, + 0,243

4. Rins, Suzuki, + 0,248

5. Viñales, Yamaha, + 0,286

6. Marc Márquez, + 0,349

7. Alex Márquez, Honda, + 0,426

8. Petrucci, KTM, + 0,434

9. Bastianini, Ducati, +0,467

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,470

11. Quartararo, Yamaha, + 0,478

12. Bagnaia, Ducati, + 0,607

13. Mir, Suzuki, + 0,678

14. Oliveira, KTM, + 0,811

15. Pirro, Ducati, + 0,832

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,865

17. Rossi, Yamaha, + 0,904

18. Pol Espargaró, Honda, + 0,954

19. Miller, Ducati, + 0,956

20. Lecuona, KTM, + 1,039

21. Marini, Ducati, + 1,883

22. Savadori, Aprilia, + 2,314

MotoGP-Ergebnis, Mugello, Q2, 29. Mai

1. Quartararo, Yamaha, 1:45,187 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:45,417 min, + 0,230 sec

3. Zarco, Ducati, 1:45,432, + 0,245

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,538, + 0,351

5. Miller, Ducati, 1:45,598, + 0,411

6. Binder, KTM, 1:45,743, + 0,556

7. Oliveira, KTM, 1:45,745, + 0,558

8. Rins, Suzuki, 1:45,996, + 0,809

9. Mir, Suzuki, 1:46,076, + 0,889

10. Morbidelli, Yamaha, 1:46,084, + 0,897

11. Marc Márquez, Honda, 1:46,125, + 0,938

12. Pol Espargaró, Honda, 1:46,393, + 1,206



Die weitere Startaufstellung:

13. Viñales, Yamaha, 1:46,045

14. Bastianini, Ducati, 1:46,129

15. Nakagami, Honda, 1:46,195

16. Pirro, Ducati, 1:46,302

17. Marini, Ducati, 1:46,481

18. Petrucci, KTM, 1:46,548

19. Rossi, Yamaha, 1:46,770

20. Lecuona, KTM, 1:47,084

21. Savadori, Aprilia, 1:47,146

22. Alex Márquez, Honda, 1:47,216