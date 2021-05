Romano Fenati (Husky/6.): «Fehler kostete Positionen»

Romano Fenati in Mugello

Romano Fenati führt die Moto3-Meute an

Romano Fenati sicherte sich im Moto3-Rennen in Mugello seinen fünften Top-10-Platz der Saison. Die Gedanken des Sterilgarda Max Racing Team-Fahrers waren jedoch beim tragisch verunglückten Schweizer Jason Dupasquier.

Husqvarna-Pilot Romano Fenati konnte sich im 20-Runden langen Moto3-Rennen in der zwölf-Fahrer großen Spitzengruppe behaupten, jedoch spaltete sich die Gruppe in der letzten Runde auf, wodurch der Italiener etwas an Boden verlor. «Ich bin mit meiner letzten Runde nicht zufrieden, denn ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Dieser kostete mich einige Positionen und vereitelte eine bessere Platzierung. Dennoch hatten wir im Rennen eine starke Pace und waren sehr konkurrenzfähig», fasste der 25-Jährige knapp zusammen.

Den Zielstrich überquerte der Fahrer des Sterilgarda Max Racing Teams als 6., 0,711 sec hinter Rennsieger Dennis Foggia (Leopard Racing). Mit zehn WM-Punkten trat der Italiener im Gepäck trat der Italiener die Heimreise als WM-Fünfter an.

Doch auch für Fenati wurde das sportliche Ergebnis angesichts des tragischen Unfalls des Schweizers Jason Dupasquier zur Nebensache: «Insgesamt war es ein sehr schwieriger Tag, denn wir haben einen Kollegen verloren. Unsere Gedanken sind bei Jason und seiner Familie.»

Teamkollege Adrián Fernández konnte das Rennen nach einem Sturz in Runde 1 nicht beenden. «Im Warm-up hatte ich noch ein gutes Gefühl für das Motorrad, jedoch konnte ich in der ersten Runde einigen Fahrern nicht ausweichen und stürzte. Ein Rennen zum Vergessen, nun müssen wir nach vorne schauen und an Barcelona denken.»

Moto3-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Foggia, Honda, 20 Runden in 39:37,497 min

2. Masia, KTM, + 0,036 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,145

4. Sasaki, KTM, + 0,240

5. Binder, Honda, + 0,499

6. Fenati, Husqvarna, + 0,711

7. McPhee, Honda, + 0,918

8. Acosta, KTM, + 0,745*

9. Garcia, GASGAS, + 0,861*

10. Suzuki, Honda, + 0,963

11. Salac, Honda, + 1,080

12. Toba, KTM, + 1,351

13. Antonelli, KTM, + 1,429

14. Nepa, KTM, + 4,472**

15. Alcoba, Honda, + 12,491

*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

** 3-Sekunden-Strafe (Long-Lap-Penalty nicht ausgeführt)

Stand Fahrer-WM (nach 6 von 19 Rennen):

1. Acosta, 111 Punkte. 2. Masia 59. 3. Sasaki 57. 4. Garcia 56. 5. Fenati 56. 6. Darryn Binder 47. 7. Migno 47. 8. Antonelli 47. 9. Foggia 45. 10. Rodrigo 41. 11. Salac 35. 12. Dupasquier 27. 13. Guevara 26. 14. Yamanaka 26. 15. McPhee 22. 16. Toba 22. 17. Alcoba 19. 18. Suzuki 18. 19. R. Rossi 16. 20. Artigas 16.

Marken-WM:

1. KTM 136. 2. Honda 117. 3. GASGAS 68. 4. Husqvarna 60.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 170 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 82. 3. Rivacold Snipers Team 82. 4. Petronas Sprinta Racing 69. 5. Sterilgarda Max Racing Team 66. 7. Red Bull KTM Tech3, 65. 8. Leopard Racing 61. 7. Avintia Esponsorama 61. 8. Indonesian Racing Gresini 60. 10. CarXpert PrüstelGP 53. 11. CIP Green Power 25. 12. BOE Owlride 24. 13. SIC58 Squadra Corse 18. 14. Honda Team Asia 4.