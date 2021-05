Aki Ajo über Acosta (8.): «Immer noch ein Rookie»

Red Bull KTM Ajo-Teamchef Aki Ajo zeigte sich erleichtert, als sich Jaume Masiá nach einigen schwierigen Rennen beim Italien-GP mit Platz 2 auf dem Podest zurückmeldete. WM-Leader Pedro Acosta lobte er für Platz 8.

Den Italien-GP startete das Red Bull KTM Ajo-Duo Pedro Acosta und Jaume Masiá von Position 2 und 5. Während sich WM-Führer Acosta nach dem Start in Führung setzte, verlor Masiá einige Positionen und fand sich nach der ersten Runde auf dem elften Platz wieder. Doch im Rennverlauf erstarkte der Spanier und arbeitete sich seinen Weg in der 15-Mann-starken Führungsgruppe nach vorne. Teilweise auf dem Gras unterwegs, schoss der 20-Jährige mit seiner KTM letztendlich auf Position 2 vor und überquerte den Zielstrich nur 0,036 sec hinter Rennsieger Dennis Foggia (Leopard Racing).

Für Masiá war der Podestplatz ein Befreiungsschlag, denn nach seinem Sieg im Auftaktrennen in Katar blieb der KTM-Pilot hinter seinen Erwartungen zurück. In Anbetracht des schrecklichen Unfalls von Jason Dupasquier stand für Masiá das Rennergebnis jedoch im Hintergrund: «Ich bin mit dem Rennen zufrieden, aber das Ergebnis ist nicht so wichtig. Ich möchte den Podestplatz Jason widmen. Es ist schwer zu begreifen, was am Wochenende geschehen ist. Ich sende all meine Unterstützung seiner Familie und seinen Freunden», bekundigte Masiá seine Anteilnahme, der sich im Anschluss an das Rennen im Parc Fermé sehr emotional zeigte.

Teamkollege Acosta fiel nach einer starken Anfangsphase in Runde 19 bis auf Position 11 zurück und kämpfte sich in der letzten Runde noch bis auf Platz 8 vor. Der spanische Jungsporn war mit diesem Ergebnis zufrieden, auch wenn nach den drei Siegen in Doha, Portugal und Jerez hohe Erwartungen auf ihm lasten: «Ich konnte im Rennen viele Erfahrungen sammeln, die mir in Zukunft helfen werden. Wir verlassen Mugello mit einer guten handvoll Punkte», resümierte Acosta, der am 25. Mai 17 Jahre alt geworden war.

Teamchef Aki Ajo fand an diesem traurigen Tag die richtigen Worte: «Wir haben sehr widersprüchliche Gefühle. Es ist gut, dass Jaume zurück auf dem Podest ist und auch Pedro hat das Rennen gut beenden können. Bei ihm dürfen wir nicht vergessen, dass er immer noch ein Rookie ist», fasste er zunächst das Renngeschehen zusammen. Anschließend brachte auch er sein Beileid zum Ausdruck: «All unsere Gedanken sind bei Jasons Familie und Freunden.»

Acosta führt die WM-Tabelle weiterhin mit 111 Punkten an, während Masiá mit 59 Punkten auf Position 2 klettert.

Moto3-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Foggia, Honda, 20 Runden in 39:37,497 min

2. Masia, KTM, + 0,036 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,145

4. Sasaki, KTM, + 0,240

5. Binder, Honda, + 0,499

6. Fenati, Husqvarna, + 0,711

7. McPhee, Honda, + 0,918

8. Acosta, KTM, + 0,745*

9. Garcia, GASGAS, + 0,861*

10. Suzuki, Honda, + 0,963

11. Salac, Honda, + 1,080

12. Toba, KTM, + 1,351

13. Antonelli, KTM, + 1,429

14. Nepa, KTM, + 4,472**

15. Alcoba, Honda, + 12,491

*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

** 3-Sekunden-Strafe (Long-Lap-Penalty nicht ausgeführt)

Stand Fahrer-WM (nach 6 von 19 Rennen):

1. Acosta, 111 Punkte. 2. Masia 59. 3. Sasaki 57. 4. Garcia 56. 5. Fenati 56. 6. Darryn Binder 47. 7. Migno 47. 8. Antonelli 47. 9. Foggia 45. 10. Rodrigo 41. 11. Salac 35. 12. Dupasquier 27. 13. Guevara 26. 14. Yamanaka 26. 15. McPhee 22. 16. Toba 22. 17. Alcoba 19. 18. Suzuki 18. 19. R. Rossi 16. 20. Artigas 16.

Marken-WM:

1. KTM 136. 2. Honda 117. 3. GASGAS 68. 4. Husqvarna 60.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 170 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 82. 3. Rivacold Snipers Team 82. 4. Petronas Sprinta Racing 69. 5. Sterilgarda Max Racing Team 66. 7. Red Bull KTM Tech3, 65. 8. Leopard Racing 61. 7. Avintia Esponsorama 61. 8. Indonesian Racing Gresini 60. 10. CarXpert PrüstelGP 53. 11. CIP Green Power 25. 12. BOE Owlride 24. 13. SIC58 Squadra Corse 18. 14. Honda Team Asia 4.