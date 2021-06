Sergio García (1.): Mit furioser Aufholjagd zum Sieg

Sergio García bescherte GASGAS in Montmeló den zweiten GP-Sieg im Straßenrennsport. Nach einer starken Aufholjagd von Startplatz 19 setzte sich der Fahrer aus dem Aspar Team im Fotofinish gegen seine Kontrahenten durch.

In seiner dritten Moto3-Saison kommt Sergio García immer besser in Fahrt. 2019 stand er bei seinem Heimrennen in Valencia bereits auf dem obersten Podestplatz, damals noch auf Honda. 2021 wechselte der Spanier den Hersteller und holte in Le Mans prompt den ersten Sieg für GASGAS im Straßenrennsport. Beim Catalunya-GP folgte nun der dritte Sieg des 18-Jährigen, der ihn in der WM-Tabelle auf Position 2 vorspülte.

Dabei hatte García nicht die besten Rennaussichten, da er es im Qualifying nur auf Startposition 19 geschafft hatte. Doch bereits nach Runde 1 hatte sich der Fahrer des Aspar Teams bis auf Platz 12 vorgearbeitet, eine Runde später war er schon in den Top-10 angekommen. In Runde 11 setzte sich García erstmals an die Spitze des Feldes, jedoch fiel er im vorletzten Umlauf bis auf die achte Position zurück. Von dort schaffte er es mit einem klugen Manöver letztendlich im Fotofinish nur 0,015 sek vor Jeremy Alcoba (Gresini Honda) als Erster ins Ziel.

«Es war ein verrücktes Rennen, denn am Ende der Geraden scherten sechs oder sieben Fahrer nebeneinander aus, weshalb es schwer war, sich an der Spitze zu behaupten. Ich habe aber gut gekämpft, mein Ziel war der Sieg und ich bin sehr zufrieden, diesen erreicht zu haben», strahlte der glückliche Rennsieger.

Teamkollege Izan Guevara kämpfte bis zur Schlussrunde mit um den Sieg, jedoch klappte ihm in Kurve 10 des «Circuit de Barcelona-Catalunya» das Vorderrad ein, woraufhin der Moto3-Junioren-Weltmeister von 2020 stürzte. «Es war ein gutes Wochenende, in allen Trainings war ich unter den Top-5-Fahrern. Der Sturz war sehr ärgerlich, ich war an der Spitze des Feldes als mir das Vorderrad wegrutschte», zeigte sich der Moto3-Rookie nach dem Rennen frustriert. In der WM-Tabelle liegt Guevara nach sieben Rennen auf Position 16.

Moto3-Ergebnis, Montmeló (6. Juni):

1. Sergio Garcia, GASGAS

2. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,015 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,118 sec

4. Jaume Masia, KTM, + 0,218 (Zurückstufung wegen Track Limits)

5. Darryn Binder, Honda, + 0,343

6. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,456

7. Pedro Acosta, KTM, + 0,519

8. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,937

9. Kaito Toba, KTM, + 1,072

10. Stefano Nepa, KTM, + 1,122

11. Romano Fenati, Husqvarna, + 3,473

12. Yuki Kunii, Honda, + 13,552

13. Daniel Holgado, KTM, + 13,908

14. Elia Bartolini, KTM, + 13,953

15. Ryusei Yamanaka, KTM, + 14,181

Stand Fahrer-WM (nach 7 von 19 Rennen):

1. Pedro Acosta, 120 Punkte, 2. Sergio Garcia 81, 3. Jaume Masia 72, 4. Romano Fenati 61, 5. Darryn Binder 58, 6. Ayumu Sasaki 57, 7. Niccoló Antonelli 55, 8. Gabriel Rodrigo 51, 9. Andrea Migno 47, 10. Dennis Foggia 45, 11. Jeremy Alcoba 39, 12. Filip Salac 35, 13. Kaito Toba 29, 14. Jason Dupasquier 27, 15. Ryusei Yamanaka 27, 16. Izan Guevara 26, 17. Deniz Öncü 24, 18. John McPhee 22, 19. Tatsuki Suzuki 18, 20. Riccardo Rossi 16, 21. Xavier Artigas 16, 22. Carlos Tatay 14, 23. Stefano Nepa 14, 24. Adrian Fernandez 10, 25. Yuki Kunii 7, 26. Elia Bartolini 3, 27. Maximilian Kofler 3, 28. Farid Andi Izdihar 1, 29. Daniel Holgado 1.

Marken-WM:

1. KTM 152. 2. Honda 137. 3. GASGAS 93. 4. Husqvarna 65.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 192 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 107. 3 Indonesian Racing Gresini 90. 4. Rivacold Snipers Team 82. 5. Red Bull KTM Tech3 81. 6. Petronas Sprinta Racing

80, 7. Avintia Esponsorama 72, 8. Sterilgarda Max Racing Team 71, 9. Leopard Racing 61. 10. CarXpert PrüstelGP 55. 11. CIP Green Power 33. 12. BOE Owlride 30. 13. SIC58 Squadra Corse 18. 14. Honda Team Asia 8.