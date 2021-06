Prüstel sucht Fahrer – Geiger statt Kofler bei CIP?

Dirk Geiger in der Junioren-WM im Prüstel-Team auf KTM

Die Teams PrüstelGP und CIP KTM brauchen Ersatzfahrer. Florian Prüstel hat noch keine Kandidaten. Statt des verletzten Max Kofler möchte Dirk Geiger (18) bei CIP Green Power KTM einspringen.

Nach dem Todessturz von Jason Dupasquier fällt Teambesitzer Florian Prüstel nicht nur die schwere Aufgabe zu, die Mitglieder seines CarXpert-PrüstelGP-Rennstalls inklusive Fahrer Ryusei Yamanaka beim Catalunya-GP eingermaßen bei Laune zu halten. Er juss auch einen geeigneten Ersatzfahrer suchen, am besten für den Sachsenring-Gp vom 20. Juni, dem Heimrennen des Teams, das direkt an der Rennstrecke sein Teamquartier aufgeschlagen hat. Die Transport- und Logistikfirma von Ingo und Florian Prüstel (mit 150 Lkw) ist im benachbarten Callenberg stationiert.

Mitten in der Saison einen vielversprechenden und verfügbaren Fahrer mit Chancen auf Punkteränge zu finden, der womöglich noch Geld mitbringt, gestaltet sich natürlich schwierig. «Bisher haben wir keinen Kandidaten», erklärte Florian Prüstel heute in Montmeló gegenüber SPEEDWEEK.com.

Das französische CIP Green Power Team von Ex-Rennfahrer Alain Bronec hat den in Mugello schwer gestürzten Oberösterreicher Max Kofler (20) für den Grand Prix von Katalonien durch den 16-jähigen spanischen Junioren-Moto3-WM-Leader Daniel Holgado (die Rennen, drei Siege) aus dem Aspar GASGAS Junior-Team ersetzt.

Inzwischen sind eifrige Bemühungen im Gange, für den Deutschland-GP den heimischen Nachwuchsfahrer Dirk Geiger bei CIP-KTM als Ersatzmann für Kofler (Brustwirnel gebrochen, Pause bis August) einzuschleusen. Geiger bestritt 2020 für PrüstelGP den Katar-GP und hätte dann auch noch drei weitere Moto3-WM-Läufe fahren sollen, weil Barry Baltus erst am Jerez-Wochenende im Mai 16 Jahre alt wurde.

Doch durch die Pandemie verschob sich jedoch der zweite Moto3-WM-Lauf 2020 auf Juli in Jerez, also kam Geiger dann bei Prüstel in der Junioren-WM zum Einsatz.

Die PrüstelGP Akademie hat im Vorjahr von Peter Bales vorübergehend das persönliche Management von Geiger übernommen, es hat bald wieder abgegeben. Geiger wird am 4. Juli 19 Jahre alt und wird jetzt vom letztjährigen Prüstel-Teammanager Tim Jüstel gemanagt. Geiger bestreitet 2021 bei Freudenberg-KTM die IDM Supersport 300.

Deutschland verfügt seit Beginn der Saison 2019, als Philipp Öttl in die Moto2 wechselte, über keinen Moto3-Stammfahrer mehr.