Romano Fenati (11.): «Meine Husky war beschädigt»

Der Catalunya-GP fand für das Sterigarda Max Racing Team keinen versöhnlichen Abschluss, während Adrián Fernández kapitulierte, rettete Romano Fenati seine in Mitleidenschaft gezogene Husqvarna auf Platz 11 ins Ziel.

Erstmalig in dieser Saison hatten beide Fahrer des Sterigarda Max Racing Team den direkten Einzug ins Q2 geschafft. Mit Position 11 und 15 hatten Romani Fenati und Adrián Fernández gute Aussichten auf erfolgreiches Moto3-Rennen in Montmeló.

Doch bereits der Start verlief für beide Fahrer nicht optimal und sie verloren einige Positionen. Ab da lief alles gegen Rookie Fernández. Zunächst kam er von der Strecke ab, woraufhin ihm die Rennleitung eine «Lonlap»-Strafrunde auferlegte. Eine weitere folgte, als der junge Spanier die Streckenbegrenzung überschritt. Nachdem noch Probleme mit dem Hinterreifen hinzukamen, steuerte der 17-jährige die Box an: «Ich hatte von Beginn an kein gutes Gefühl mit dem Hinterreifen. Durch den fehlenden Grip machte ich einige Fehler, weshalb ich am Ende aussichtslos zurücklag», fasste der jüngere Bruder von Moto2-Star Raúl Fernández sein Rennen zusammen.

Für Teamkollege Fenati lief es nach einem schwierigen Rennstart besser, Mitte des Rennens setzte er sich sogar kurzzeitig an die Spitze des Feldes. Doch warfen ihn mehrere Kollisionen nach hinten, weshalb er am Ende mit knapp 3,5 Sekunden Rückstand auf Rennsieger Sergio García (GASGAS Aspar Team) Elfter wurde: «Das Rennen mit der großen Gruppe war sehr schwierig und verrückt. Ich war nah am Podium dran, aber nach einigen Berührungen, verlor ich etwas das Vertrauen, da meine Husqvarna vorne beschädigt war. Die Gabel hatte sich verdreht und das Fahrverhalten dadurch verschlechtert. Ich hoffe, am Sachsenring läuft es wieder besser», ärgerte sich der WM-Vierte.

Moto3-Ergebnis, Montmeló (6. Juni):

1. Sergio Garcia, GASGAS

2. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,015 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,118 sec

4. Jaume Masia, KTM, + 0,218 (Zurückstufung wegen Track Limits)

5. Darryn Binder, Honda, + 0,343

6. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,456

7. Pedro Acosta, KTM, + 0,519

8. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,937

9. Kaito Toba, KTM, + 1,072

10. Stefano Nepa, KTM, + 1,122

11. Romano Fenati, Husqvarna, + 3,473

12. Yuki Kunii, Honda, + 13,552

13. Daniel Holgado, KTM, + 13,908

14. Elia Bartolini, KTM, + 13,953

15. Ryusei Yamanaka, KTM, + 14,181

Stand Fahrer-WM (nach 7 von 19 Rennen):

1. Pedro Acosta, 120 Punkte, 2. Sergio Garcia 81, 3. Jaume Masia 72, 4. Romano Fenati 61, 5. Darryn Binder 58, 6. Ayumu Sasaki 57, 7. Niccoló Antonelli 55, 8. Gabriel Rodrigo 51, 9. Andrea Migno 47, 10. Dennis Foggia 45, 11. Jeremy Alcoba 39, 12. Filip Salac 35, 13. Kaito Toba 29, 14. Jason Dupasquier 27, 15. Ryusei Yamanaka 27, 16. Izan Guevara 26, 17. Deniz Öncü 24, 18. John McPhee 22, 19. Tatsuki Suzuki 18, 20. Riccardo Rossi 16, 21. Xavier Artigas 16, 22. Carlos Tatay 14, 23. Stefano Nepa 14, 24. Adrian Fernandez 10, 25. Yuki Kunii 7, 26. Elia Bartolini 3, 27. Maximilian Kofler 3, 28. Farid Andi Izdihar 1, 29. Daniel Holgado 1.

Marken-WM:

1. KTM 152. 2. Honda 137. 3. GASGAS 93. 4. Husqvarna 65.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 192 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 107. 3 Indonesian Racing Gresini 90. 4. Rivacold Snipers Team 82. 5. Red Bull KTM Tech3 81. 6. Petronas Sprinta Racing

80, 7. Avintia Esponsorama 72, 8. Sterilgarda Max Racing Team 71, 9. Leopard Racing 61. 10. CarXpert PrüstelGP 55. 11. CIP Green Power 33. 12. BOE Owlride 30. 13. SIC58 Squadra Corse 18. 14. Honda Team Asia 8.