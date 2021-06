Pause für Max Kofler: Vierter Brustwirbel gebrochen

Nach einem Bruch des vierten Brustwirnel muss der österreichische Moto3-GP-Pilot Max Kofler (20) pausieren. In Montemeló wird er durch Holgado ersetzt.

Der Oberösterreicher Max Kofler hat sich beim seinem spektakulären Crash in der Startrunde des Moto3-Rennens in Mugello einen Bruch des vierten Brustwirbels zugezogen. «Leider kann ich deshalb am Catalunya-GP nicht teilnehmen», berichtete der KTM-Plot aus dem CIP Green Power Team von Ex-GP-Pilot Alain Bronec.



Der 20-Jährige aus Attnang-Puchheim, der über Rückenschmerzen klagte, wurde nach dem Sturz am Samstag zuerst ins Krankenhaus im nahen Borgo San Lorenzo transportiert, wo nach einer Computertomografie einige kleinere Brüche im Bereich der Brustwirbel festgestellt wurden.

Kofler wird jetzt im Krankenhaus in Steyr behandelt wird, wo ein Bruch des vierten Brustwirbels festgestellt wurde. Der GP-Pilot muss deshalb für unbestimme Zeit pausieren und wird frühestens bei den zwei Heimrennen am 8. und 15. August in Spielberg in der Steiermark wieder in die Moto3-Weltmeisterschaft zurückkehren können.

Beim siebten Saisonrennen in Montmeló wird Kofler (er landete in bei den beiden Doha-Rennen auf den Rängen 15 und 14) im CIP-KTM-Team von CEV-Repsol-Junioren-WM-Leader Daniel Holgado ersetzt, der in der Nachwuchsserie nach drei Rennen mit 75 Punkten (1 Sieg in Estoril und 2 Siege in Valencia) mit der Maximalpunkteanzahl von 75 führt vor David Salvador von TM Racing, der 37 Punkte eingesammelt hat.

Der gerade erst 16 Jahre alt gewordene Daniel Holgado fährt die CEV-Moto3-Meisterschaft im Aspar Junior Team von Jorge Martinez auf einer GASGAS. Er wird also wenig Mühe haben, sich beim Barcelona-GP an die baugleiche KTM zu gewöhnen.

Moto3-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Foggia, Honda, 20 Runden in 39:37,497 min

2. Masia, KTM, + 0,036 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,145

4. Sasaki, KTM, + 0,240

5. Binder, Honda, + 0,499

6. Fenati, Husqvarna, + 0,711

7. McPhee, Honda, + 0,918

8. Acosta, KTM, + 0,745*

9. Garcia, GASGAS, + 0,861

10. Suzuki, Honda, + 0,963

11. Salac, Honda, + 1,080

12. Toba, KTM, + 1,351

13. Antonelli, KTM, + 1,429

14. Nepa, KTM, + 4,472**

15. Alcoba, Honda, + 12,491



*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

** 3-Sekunden-Strafe (Long-Lap-Penalty nicht ausgeführt)

Fahrer WM-Stand (nach 6 von 19 Rennen)

1. Acosta 111. 2. Masia 59. 3. Sasaki 57. 4. Garcia 56. 5. Fenati 56. 6. Darryn Binder 47. 7. Migno 47. 8. Antonelli 47. 9. Foggia 45. 10. Rodrigo 41. 11. Salac 35. 12. Dupasquier 27. 13. Guevara 26. 14. Yamanaka 26. 15. McPhee 22. 16. Toba 22. 17. Alcoba 19. 18. Suzuki 18. 19. R. Rossi 16. 20. Artigas 16.

Marken-WM:

1. KTM 136. 2. Honda 117. 3. GASGAS 68. 4. Husqvarna 60.

Stand Team-WM nach 6 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 170 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 82. 3. Rivacold Snipers Team 82. 4. Petronas Sprinta Racing 69. 5. Sterilgarda Max Racing Team 66. 7. Red Bull KTM Tech3, 65. 8. Leopard Racing 61. 7. Avintia Esponsorama 61. 8. Indonesian Racing Gresini 60. 10. CarXpert PrüstelGP 53. 11. CIP Green Power 25. 12. BOE Owlride 24. 13. SIC58 Squadra Corse 18. 14. Honda Team Asia 4.