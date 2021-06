Max Biaggi (50) jagt mit Voxan weitere Weltrekorde 30.06.2021 - 11:43 Von Nora Lantschner

Max Biaggi bei der Arbeit mit dem Team von Venturi/Voxan In Aktion: Max Biaggi auf der Voxan Wattman

Moto3-Teamteilhaber Max Biaggi will auf einer abgespeckten Version der elektrischen Voxan Wattman noch in diesem Jahr in der Kategorie unter 300 kg auf Rekordjagd gehen.