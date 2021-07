Pedro Acosta steht schon in den Geschichtsbüchern

Moto3-WM-Leader Pedro Acosta (17) ist nach einem fulminanten Start in seine WM-Karriere in aller Munde. Zur Halbzeit der Saison blicken wir auf einige beeindruckende Zahlen und Rekorde des Red Bull-KTM-Ajo-Jungstars.

Pedro Acosta ist der erste Fahrer in der GP-Geschichte, der in seinen ersten vier WM-Rennen vier Mal in Serie auf dem Podest stand: Mit einem zweiten Platz und drei Siegen sammelte er zu Beginn der Saison 95 aus 100 möglichen Punkten!

Damit führte der Rookie aus dem Red Bull KTM Ajo Team die Moto3-WM zu diesem Zeitpunkt mit einem 51-Punkte-Polster an. Das war der größte Vorsprung nach den ersten vier Rennen der 125er- oder Moto3-Klasse, seit das aktuelle Punktesystem im Jahr 1993 eingeführt wurde.

Nach neun Rennen verabschiedete sich der letztjährige Gesamtsieger des Red Bull Rookies Cup mit vier Siegen, einem weiteren Podestplatz und einem Vorsprung von 48 Punkten auf den ersten Verfolger, Sergio Garcia, in die Sommerpause.

Acosta ist übrigens erst der dritte Teenager, der noch vor seinem 17. Geburtstag drei oder mehr GP-Siege auf dem Konto hatte – neben Marco Melandri (3 Siege) und Maverick Viñales (4 Siege).

Beim Spanien-GP in Jerez löste der Schützling von Aki Ajo im Alter von 16 Jahren und 342 Tagen Melandri nebenbei auch als jüngsten Fahrer mit drei GP-Siegen in Folge ab. Dem Italiener, damals genau 17 Jahre und 29 Tage alt, war dieses Triple in der 125er-Klasse allerdings erst in seiner zweiten vollen WM-Saison 1999 gelungen.

Seinen ersten Triumph fixierte Acosta beim Doha-GP, dem zweiten Part des Katar-Doppels und somit seinem erst zweiten WM-Rennen überhaupt. Als zweijüngster Fahrer in der Moto3-Geschichte übernahm der Spanier damit erstmals die WM-Führung. Fenati war 2012 noch einmal 199 Tage jünger.

Besonders beeindruckend: Acosta fuhr auf dem Weg zu seinem Premierensieg aus der Boxengasse los – das gab es in der Klasse zuvor noch nie.

In der Bestenliste der jüngsten Moto3-Sieger muss sich der diesjährige Shootingstar aber mit dem vierten Platz begnügen: Er war in Doha am 4. April 2021 genau 16 Jahre und 304 Tage alt.

Can Öncü stürmte bei seinem sensationellen Erfolg als Wildcard-Fahrer in Valencia 2018 dagegen schon mit 15 Jahren und 115 Tagen auf das höchste Moto3-Treppchen. Fenati siegte in Jerez 2012 mit 16 Jahren und 105 Tagen, Sergio Garcia (Valencia 2019) gewann im Alter von 16 Jahren und 240 Tagen erstmals, Dani Pedrosa war bei seinem Debütsieg (Assen 2002) 16 Jahre und 273 Tage alt.

Stand Moto3-Fahrer-WM nach 9 Rennen:

1. Acosta 158 Punkte. 2. Garcia 110. 3. Foggia 86. 4. Fenati 80. 5. Masia 72. 6. Binder 69. 7. Antonelli 67. 8. Rodrigo 59. 9. Alcoba 58. 10. Migno 58. 11. Sasaki 57. 12. Toba 52. 13. McPhee 37. 14. Suzuki 37. 15. Guevara 36. 16. Salac 35. 17. Artigas 30. 18. Yamanaka 28. 19. Dupasquier 27. 20. Öncü 25. 21. Nepa 19. 22. Riccardo Rossi 16. 23. Tatay 14. 24. Adrian Fernandez 10. 25. Bartolini 7. 26. 26. Kunii 7. 27. Kofler 3. 28. Izdihar 2. 29. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 190 Punkte. 2. Honda 178. 3. GASGAS 122. 4. Husqvarna 84.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 230 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 146. 3. Indonesian Racing Gresini 117. 4. Leopard Racing 116. 5. Petronas Sprinta Racing 106. 6. Rivacold Snipers Team 93. 7. Sterilgarda Max Racing Team 90. 8. Avintia Esponsorama 88. 9. Red Bull KTM Tech3 82. 10. CIP Green Power 56. 11. CarXpert PrüstelGP 55. 12. SIC58 Squadra Corse 37. 13. BOE Owlride 35. 14. Honda Team Asia 9.