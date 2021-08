Kaito Toba fährt auch 2022 für CIP-Green Power

Der Vertrag des Japaners Kaito Toba beim Moto3-Rennstall CIP-Green Power wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Im Moment liegt Toba auf dem neunten Platz in der WM-Gesamtwertung, im nächsten Jahr soll er dann angreifen.

Die Zukunft von Moto3-Pilot Kaito Toba ist geklärt. Der Japaner wird auch 2022 für das CIP-Green Power-Team fahren. Wie das Team mitteilte, wird Toba für seinen vielversprechenden Start in die Saison belohnt. Toba stand auf dem Sachsenring zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podest und liegt in der WM-Wertung auf Platz 9. Er ist der Teamkollege des Österreichers Maximilian Kofler, der für 2022 noch kein neues Arbeitspapier erhalten hat.

Toba sagte: «Ich bin sehr glücklich, dass ich für ein weiteres Jahr verlängern kann. In der kommenden Saison werden wir versuchen, um den Titel zu kämpfen und an der Spitze zu bleiben. Die zweite Jahreshälfte hat bereits begonnen und wir werden uns auf die nächste Saison vorbereiten. Wir werden auch hart arbeiten, um diese Saison bestmöglich abzuschließen.»

Teamchef Alain Bronec ergänzte: «Kaito hatte einen sehr guten Start in die Saison mit einem großartigen zweiten Platz in Deutschland. Daher erschien es uns richtig, unseren gemeinsamen Weg für ein weiteres Jahr fortzusetzen. Wir sind überzeugt, dass die Arbeit, die wir in diesem Jahr leisten, es ihm ermöglichen wird, nächstes Jahr an der Spitze zu kämpfen.»

Ergebnis Spielberg, Moto3, 15. August:

1. Sergio Garcia, GASGAS, 23 Runden in 37:10,345 min

2. Deniz Öncü, KTM + 0,027 sec

3. Foggia, Honda, + 0,346

4. Acosta, KTM, + 0,394

5. Fenati, Husqvarna, + 0,462

6. Masia, KTM, + 0,794

7. McPhee, Honda, + 1,331

8. Guevara, GASGAS, + 1,440

9. D. Binder, Honda, + 2,399

10. Toba, Honda, + 6,135

11. Suzuki, Honda, + 6,602

12. Salac, KTM, + 14,716

13. Nepa, KTM, + 14,920

14. Alcoba, Honda, + 21,688

15. Idzihar, Honda, 21,976



Ferner:

22. Max Kofler, KTM, + 25,129 sec

Stand Fahrer-WM (nach 11 von 18 Rennen):

1. Acosta 196 Punkte. 2. Garcia 155. 3. Fenati 107. 4. Foggia 102. 5. Masia 95. 6. D. Binder 86. 7. Sasaki 68. 8. Antonelli 67. 9. Toba 62. 10. Alcoba 60. 11. Rodrigo 59. 12. Migno 58. 13. McPhee 49. 14. Guevara 46. 15. Öncü 45. 16. Salac 44. 17. Suzuki 43. 18. Yamanaka 37. 19. Artigas 30. 19. Dupasquier 27. 21. Nepa 22. 22. Riccardo Rossi 16. 23. Adrian Fernandez 16. 24. Kunii 15. 25. Tatay 14. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Izdihar 2. 29. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 235 Punkte. 2. Honda 204. 3. GASGAS 167. 4. Husqvarna 111.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 291 Punkte. 2. Santander Consumer GASGAS Aspar Team 201. 3. Petronas Sprinta Racing 135. 4. Leopard Racing 132. 5. Sterilgarda Max Racing Team 123. 6. Indonesian Racing Gresini 119. 7. Red Bull KTM Tech3 113. 8. Rivacold Snipers Team 93. 9. Avintia Esponsorama Moto3 88. 10. CIP Green Power 73. 11. CarXpert PrüstelGP 73. 12. SIC58 Squadra Corse 43. 13. BOE Owlride 38. 14. Honda Team Asia 18.