GASGAS jubelt: Vierter GP-Sieg für Sergio Garcia

Die Top-5 im Moto3-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg waren nach fast 100 Kilometern lediglich durch 0,462 sec getrennt. Sergio Garcia (GASGAS) behielt in der umkämpften Schlussphase die Oberhand.

In der vorletzten Kurve ging Sergio Garcia am Führenden Deniz Öncü vorbei und verhinderte damit den ersten GP-Sieg des Türken. Stattdessen durfte Garcia zum vierten Mal in seiner Karriere die oberste Stufe des Podests besteigen, zum dritten Mal in diesem Jahr.



Nach elf von 18 Rennen hat der GASGAS-Fahrer 155 Punkte auf dem Konto und liegt damit als Zweiter 41 hinter dem Führenden Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), der Vierter wurde. Die Top-5 im Österreich-GP wurden durch die Winzigkeit von 0,462 sec getrennt!

Garcia startete nur vom 13. Startplatz, konnte in den ersten zwei Runden aber acht Plätze gutmachen. Ab der achten Runde war der 18-Jährige regelmäßig in den Top-3 zu finden.



«Was für ein schönes Rennen», grinste Garcia. «Zu Beginn war es sehr schwierig für mich, weil die Pace sehr, sehr hoch war. Ich musste jede Runde ans Limit gehen. In der letzten Runde konnte ich mich in Kurve 4 vom dritten auf den zweiten Platz vorfahren. In der vorletzten Kurve konnte ich dann die Führung übernehmen und im Sprint bis zum Zielstrich vorne bleiben. Das ist ein erstaunlicher Sieg, unglaublich für das Team.»

Teamkollege Izan Guevara, Junioren-Weltmeister des Vorjahres, eroberte für das Team Santander Consumer GASGAS den achten Platz, in der Gesamtwertung verbesserte sich der 17-Jährige damit um zwei Plätze auf Rang 14.

Ergebnisse Spielberg, Moto3, 15. August:

1. Sergio Garcia, GASGAS, 23 Runden in 37:10,345 min

2. Deniz Öncü, KTM + 0,027 sec

3. Foggia, Honda, + 0,346

4. Acosta, KTM, + 0,394

5. Fenati, Husqvarna, + 0,462

6. Masia, KTM, + 0,794

7. McPhee, Honda, + 1,331

8. Guevara, GASGAS, + 1,440

9. D. Binder, Honda, + 2,399

10. Toba, Honda, + 6,135

11. Suzuki, Honda, + 6,602

12. Salac, KTM, + 14,716

13. Nepa, KTM, + 14,920

14. Alcoba, Honda, + 21,688

15. Idzihar, Honda, 21,976

22. Max Kofler, KTM, + 25,129

Stand Fahrer-WM (nach 11 von 18 Rennen):

1. Acosta 196 Punkte. 2. Garcia 155. 3. Fenati 107. 4. Foggia 102. 5. Masia 95. 6. D. Binder 86. 7. Sasaki 68. 8. Antonelli 67. 9. Toba 62. 10. Alcoba 60. 11. Rodrigo 59. 12. Migno 58. 13. McPhee 49. 14. Guevara 46. 15. Öncü 45. 16. Salac 44. 17. Suzuki 43. 18. Yamanaka 37. 19. Artigas 30. 19. Dupasquier 27. 21. Nepa 22. 22. Riccardo Rossi 16. 23. Adrian Fernandez 16. 24. Kunii 15. 25. Tatay 14. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Izdihar 2. 29. Holgado 1.

Marken-WM:

1. KTM 235 Punkte. 2. Honda 204. 3. GASGAS 167. 4. Husqvarna 111.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 291 Punkte. 2. Santander Consumer GASGAS Aspar Team 201. 3. Petronas Sprinta Racing 135. 4. Leopard Racing 132. 5. Sterilgarda Max Racing Team 123. 6. Indonesian Racing Gresini 119. 7. Red Bull KTM Tech3 113. 8. Rivacold Snipers Team 93. 9. Avintia Esponsorama Moto3 88. 10. CIP Green Power 73. 11. CarXpert PrüstelGP 73. 12. SIC58 Squadra Corse 43. 13. BOE Owlride 38. 14. Honda Team Asia 18.