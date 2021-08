Dennis Foggia: Vater auf die Tribüne verbannt

Trotz Platz 3 war Honda-Pilot Dennis Foggia am vergangenen Wochenende in Spielberg wütend: Sein Leopard Team habe seinen Vater Fabio aus dem Fahrerlager verbannt, beklagte er: «Eine ungerechte Entscheidung.»

Zum insgesamt zehnten Mal in seiner WM-Karriere stand Dennis Foggia am Sonntag auf dem Podest. Obwohl sich Vierte der Moto3-Tabelle freute, unter anderen WM-Leader Pedro Acosta im Finish hinter ich gelassen zu haben («sonst hat immer er mich in der letzten Kurve überholt»), konnte der 20-jährige Italiener seinen Frust im TV-Interview mit Sky Sport nicht verbergen: «Ich bin im Moment ohne Begleitung, mein Papa blieb draußen – eine ungerechte Entscheidung. Er saß aber auf der Tribüne, also sagte ich mir, ich müsse mich unbedingt auf dem Podium zeigen.»

«Es war nicht einfach, ich war vor dem Rennen sehr aufgeregt und habe in den vergangenen Tagen schlecht geschlafen», schilderte Foggia weiter. «Ich bin aber der Ansicht, dass mir keiner nehmen kann, was ich auf einem Motorrad kann. Das ist das Einzige, was mir in meinem Leben gut gelingt.»

«Für nächstes Jahr werden wir sehen, ich will in die Moto2 aufsteigen, auch wenn es Verträge gibt, die besagen, dass ich hier bleiben muss. Ich will aber nicht in dieser Klasse und in diesem Team bleiben», machte der Leopard-Fahrer deutlich.

«Mein Ziel ist es, das Beste zu geben, auch wenn ich an diesem Wochenende allein war. Ich habe einen starken Charakter und werde auch das überwinden, dieser Podestplatz hat es gezeigt», meinte der dreifache GP-Sieger nach dem Österreich-GP. «Seit 12 Jahren begleitet mich mein Vater zu den Rennen, das war eine Gemeinheit.»

Ergebnis Spielberg, Moto3, 15. August:

1. Sergio Garcia, GASGAS, 23 Runden in 37:10,345 min

2. Deniz Öncü, KTM + 0,027 sec

3. Foggia, Honda, + 0,346

4. Acosta, KTM, + 0,394

5. Fenati, Husqvarna, + 0,462

6. Masia, KTM, + 0,794

7. McPhee, Honda, + 1,331

8. Guevara, GASGAS, + 1,440

9. D. Binder, Honda, + 2,399

10. Toba, Honda, + 6,135

11. Suzuki, Honda, + 6,602

12. Salac, KTM, + 14,716

13. Nepa, KTM, + 14,920

14. Alcoba, Honda, + 21,688

15. Idzihar, Honda, 21,976



Ferner:

22. Max Kofler, KTM, + 25,129 sec

Stand Fahrer-WM (nach 11 von 18 Rennen):

1. Acosta 196 Punkte. 2. Garcia 155. 3. Fenati 107. 4. Foggia 102. 5. Masia 95. 6. D. Binder 86. 7. Sasaki 68. 8. Antonelli 67. 9. Toba 62. 10. Alcoba 60. 11. Rodrigo 59. 12. Migno 58. 13. McPhee 49. 14. Guevara 46. 15. Öncü 45. 16. Salac 44. 17. Suzuki 43. 18. Yamanaka 37. 19. Artigas 30. 19. Dupasquier 27. 21. Nepa 22. 22. Riccardo Rossi 16. 23. Adrian Fernandez 16. 24. Kunii 15. 25. Tatay 14. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Izdihar 2. 29. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 235 Punkte. 2. Honda 204. 3. GASGAS 167. 4. Husqvarna 111.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 291 Punkte. 2. Santander Consumer GASGAS Aspar Team 201. 3. Petronas Sprinta Racing 135. 4. Leopard Racing 132. 5. Sterilgarda Max Racing Team 123. 6. Indonesian Racing Gresini 119. 7. Red Bull KTM Tech3 113. 8. Rivacold Snipers Team 93. 9. Avintia Esponsorama Moto3 88. 10. CIP Green Power 73. 11. CarXpert PrüstelGP 73. 12. SIC58 Squadra Corse 43. 13. BOE Owlride 38. 14. Honda Team Asia 18.