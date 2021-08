Stefan Pierer: Biaggi-Team 2 weitere Jahre mit Husky

Die Pierer Mobility AG überlegte im Juli, das sächsische PrüstelGP-Team künftig auf Husqvarna fahren zu lassen. Aber jetzt wurde der Deal mit Max Baggi und Peter Öttl bis Ende 2023 verlängert.

Stefan Pierer, Vorstandsvorsitzender der Pierer Mobility AG mit den Motorradmarken KTM, Husqvarna und GASGAS, verfolgt sein Motto «Ready to Race» weiter mit beispielhafter Konsequenz. Beim GP von Österreich kündigte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com den Moto2-WM-Einstieg mit GASGAS und Jorge «Aspar» Martinez an.

In der Moto3-WM hat GASGAS mit Sergio Garcia aus dem Aspar-Team im Debütjahr 2021 schon drei GP-Siege errungen. Pierer schließt sogar einen MotoGP-Einstieg mit GASGAS für 2023 oder 2024 nicht aus. «Wir könnten mit unseren vier MotoGP-Plätzen bei Red Bull und Tech3 irgendwann einen Engpass bekommen, weil wir in den zwei kleinen Klassen in zu kurzer Zeit zu viele Talente entwickeln», stellte der 64-jährige Steirer fest. Ist also ein drittes MotoGP-Team vorstellbar? Pierer: «GASGAS in der MotoGP wäre eine reizvolle Idee. Sag niemals nie!»

Pierer betont gleichzeitig immer wieder, wie wertvoll auch die Moto3-WM für KTM ist, denn hier liegen die Wurzeln zum Erfolg im Straßenrennsport. 2012 wurde die erste Moto3-WM der Geschichte gewonnen – mit Sandro Cortese im Red Bull Ajo-Team.

Deshalb wird in dieser Nachwuchskategorie seit 2020 (wie vorher 2014 und 2015) auch ein Factory Team von Husqvarna eingesetzt. Das Sterilgarda Max Racing Team von Max Biaggi und Teamteilhaber Peter Öttl schrieb beim Misano-GP 2020 Geschichte: Dank Romano Fenati gewann die ehemalige schwedische Offroadmarke Husqvarna erstmals einen Road Race Grand Prix!

In den letzten Wochen wurde bei der Pierer Mobility AG über Änderungen beim Husky Moto3-GP-Team nachgedacht. Beim Sachsenring-GP wurde der überraschte sechsfache Motorrad-Weltmeister Max Biaggi informiert, dass die Zusammenarbeit mit Husqvarna am Saisonende nicht verlängert wird.

Doch beim Steiermark-GP (6. bis 8. August) in Spielberg wurde diese Entscheidung revidiert: Das Max Racing Team bildet auch 2022 das Husqvarna Moto3 Factory Team.

«Ehrlich gesagt, wir wollten mit dem Husqvarna-Team zu PrüstelGP wechseln», verriet Stefan Pierer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Aber jetzt haben wir wieder eine gute Lösung gefunden. Ich habe bisher nicht gewusst, dass Max Biaggi die ganze Struktur für das Team bereitstellt. Ich dachte, er bringt nur den Hauptsponsor. Deshalb wäre eine Trennung unfair gewesen.»

Fenati heimste bei den beiden Rennen auf dem Red Bull Ring einen drittem udn einen fünften Platz ein. Er kassierte 27 Punkte und liegt in der WM an dritter Position.

«Wir haben uns mit Max ausgesprochen und ihm gesagt: ‚Du kannst weiter auf uns zählen.‘ Die Zusammenarbeit wurde um zwei Jahre verlängert», bestätigte Stefan Pierer. «Das Team liefert ja klasse Ergebnisse ab. Fenati stand am Sonntag auf der Pole und kämpfte um den Sieg. Da läuft nichts falsch.»

Ergebnis Spielberg, Moto3, 15. August:

1. Sergio Garcia, GASGAS, 23 Runden in 37:10,345 min

2. Deniz Öncü, KTM + 0,027 sec

3. Foggia, Honda, + 0,346

4. Acosta, KTM, + 0,394

5. Fenati, Husqvarna, + 0,462

6. Masia, KTM, + 0,794

7. McPhee, Honda, + 1,331

8. Guevara, GASGAS, + 1,440

9. D. Binder, Honda, + 2,399

10. Toba, Honda, + 6,135

11. Suzuki, Honda, + 6,602

12. Salac, KTM, + 14,716

13. Nepa, KTM, + 14,920

14. Alcoba, Honda, + 21,688

15. Idzihar, Honda, 21,976



Ferner:

22. Max Kofler, KTM, + 25,129 sec

Stand Fahrer-WM (nach 11 von 18 Rennen):

1. Acosta 196 Punkte. 2. Garcia 155. 3. Fenati 107. 4. Foggia 102. 5. Masia 95. 6. D. Binder 86. 7. Sasaki 68. 8. Antonelli 67. 9. Toba 62. 10. Alcoba 60. 11. Rodrigo 59. 12. Migno 58. 13. McPhee 49. 14. Guevara 46. 15. D. Öncü 45. 16. Salac 44. 17. Suzuki 43. 18. Yamanaka 37. 19. Artigas 30. 19. Dupasquier 27. 21. Nepa 22. 22. Riccardo Rossi 16. 23. Adrian Fernandez 16. 24. Kunii 15. 25. Tatay 14. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Izdihar 2. 29. Holgado 1.





Marken-WM:

1. KTM 235 Punkte. 2. Honda 204. 3. GASGAS 167. 4. Husqvarna 111.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 291 Punkte. 2. Santander Consumer GASGAS Aspar Team 201. 3. Petronas Sprinta Racing 135. 4. Leopard Racing 132. 5. Sterilgarda Max Racing Team 123. 6. Indonesian Racing Gresini 119. 7. Red Bull KTM Tech3 113. 8. Rivacold Snipers Team 93. 9. Avintia Esponsorama Moto3 88. 10. CIP Green Power 73. 11. CarXpert PrüstelGP 73. 12. SIC58 Squadra Corse 43. 13. BOE Owlride 38. 14. Honda Team Asia 18.