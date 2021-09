Aragón Q2: Zweite Pole des Jahres für Darryn Binder

Der Australier Darryn Binder startet im MotorLand Aragón von der Pole-Position. Dahinter folgen Gabriel Rodrigo und Tatsuki Suzuki. Maximilian Kofler verpasste den Einzug in den zweiten Teil der Qualifikation.

Mit der mit Abstand besten Zeit des bisherigen Wochenendes hat sich Darryn Binder die Pole-Position beim 13. WM-Lauf der Moto3-Klasse gesichert. Dem Australier von Petronas Sprinta Racing gelang eine Zeit von 1:57,724 min. Es ist die dritte Pole-Position seiner Karriere. Die erste Reihe vervollständigen Gabriel Rodrigo und Tatsuki Suzuki. Die letzte Zeit des WM-Führenden Pedro Acosta wurde gestrichen. Er kam nicht über P9 hinaus.

Bei der Jagd auf die Pole-Position setzte sich Darryn Binder schon in seinem ersten Run an die Spitze. Der Australier umrundete das MotorLand Aragón in 1:57,724 min. Was er da noch nicht wusste? Diese Zeit sollte reichen. Zur Pole-Zeit von Raul Fernandez aus dem Vorjahr fehlten allerdings 0,6 sec. Dahinter lagen Tatsuki Suzuki, der den Umweg über Q1 nehmen musste, Gabriel Rodrigo und Niccoló Antonelli. Der WM-Führende Pedro Acosta und Jaume Masia warteten lange ab. Sie gingen sechs Minuten vor dem Ende auf ihre erste gezeitete Runde. Der in Q1 gestürzte Kaito Toba stieg ebenfalls später ein.

Fernandez reihte sich auf P5 ein. Sein Rückstand betrug aber schon 0,7 sec auf Binder. Toba und die Kurve 7 scheinen indes keine Freunde mehr zu werden. Der Japaner verlor an gleicher Stelle wieder das Vorderrad. In der Schlussminute machte es ihm ein Landsmann gleich: Tatsuki Suzuki crashte.

Suzuki, Filip Salac, Ayumu Sasaki und Kaito Toba lösten das Q2-Ticket im ersten Teil. Toba sorgte aber für angespannte Stimmung im CIP-Green Power-Team, denn er stürzte in der Schlussminute und bescherte seiner Crew deswegen Arbeit. Sein Teamkollege Maximilian Kofler aus Österreich, der derzeit noch keinen Platz für 2022 in der Hinterhand hat, ließ vier Fahrer hinter sich, schaffte den Sprung aber nicht.

Moto3, MotorLand Aragón, Q2 (11. September)

1. Darryn Binder, Honda, 1:57,724 min

2. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,181 sec

3. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,252

4. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,345

5. Andrea Migno, Honda, + 0,379

6. Deniz Öncü, KTM, + 0,590

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,638

8. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,657

9. Pedro Acosta, KTM, + 0,710

10. Lorenzo Fellon, Honda, + 0,739

11. Filip Salac, KTM, + 0,751

12. Xavier Artigas, Honda, + 0,766

13. Izan Guevara, GASGAS, + 0,889

14. Dennis Foggia, Honda, + 0,922

15. Jaume Masia, KTM, + 1,106

16. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,169

17. Romano Fenati, Husqvarna, + 1,229

18. Kaito Toba, KTM, + 1,315



Ferner:

24. Maximilian Kofler, 1:59, 931 min