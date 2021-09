Maximilian Kofler verliert Platz: Joel Kelso folgt

Für Maximilian Kofler steht ein Wechsel an, denn sein bisheriges Team CIP-Green Power hat mit Joel Kelso einen neuen Fahrer verpflichtet. Will Kofler in der Motorrad-WM bleiben, muss er einen neuen Rennstall finden.

Der Moto3-Rennstall CIP-Green Power hat Joel Kelso für die Saison 2022 verpflichtet. Das ist keine gute Nachricht für den Österreicher Maximilian Kofler, der aktuell ohne Arbeitsplatz in der Motorrad-WM dasteht, denn Team-Eigentümer Alain Bronec hatte schon zuvor den Vertrag von Kaito Toba verlängert.

«Nach den beiden Rennen in Deutschland und den Niederlanden haben wir beschlossen, in der nächsten Saison auf Joel Kelso zu setzen. Er ist ein vielversprechender Fahrer und wir sind überzeugt, dass er sich in seinem ersten Jahr in der Weltmeisterschaft gut schlagen wird. Er ist ein weiterer Australier, der unsere Farben vertreten wird, so wie es Remy Gardner vor einigen Jahren getan hat», sagte Bronec.

Kelso, der den damals verletzten Kofler auch auf dem Sachsenring und in Assen vertreten hatte, ergänzte in der Pressemitteilung: «Ich bin sehr aufgeregt und dankbar für diese Gelegenheit, in meinem ersten Jahr in der Weltmeisterschaft mit dem CIP-Team zu fahren. Ich kann das Abenteuer und die Dinge, die ich lernen werde, kaum erwarten.»

Kofler, der 28 Rennen bestritt und drei Mal in die Punkte fuhr, glaubt derweil an einen Verbleib in der Moto3-WM. Noch sind einige Plätze nicht vergeben.

Stand Fahrer-WM (nach 12 von 18 Rennen):

1. Acosta 201 Punkte. 2. Garcia 155. 3. Fenati 132. 4. Foggia 118. 5. Masia 105. 6. D. Binder 95. 7. Antonelli 87. 8. Sasaki 71. 9. Toba 62. 10. Alcoba 60. 11. Rodrigo 60. 12. Guevara 59. 13. Migno 58. 14. Suzuki 54. 15. Öncü 53. 16. McPhee 53. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 37. 19. Artigas 30. 20. Dupasquier 27. 21. R. Rossi 23. 22. Nepa 22. 23. Tatay 20. 24. A. Fernandez 16. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Izdihar 8. 29. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 255 Punkte. 2. Honda 220. 3. GASGAS 180. 4. Husqvarna 136.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 306 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 214. 3. Leopard Racing 148. 4. Sterilgarda Max Racing Team 158. 5. Petronas Sprinta Racing 148. 6. Red Bull KTM Tech3 124. 7. Indonesian Racing Gresini 120. 8. Avintia Esponsorama Moto3 114. 9. Rivacold Snipers Team 93. 10. CarXpert PrüstelGP 75. 11. CIP Green Power 73. 12. SIC58 Squadra Corse 54. 13. BOE Owlride 45. 14. Honda Team Asia 18.