Prüstel mit Xavier Artigas & Carlos Tatay auf CF Moto

Jetzt steht das Fahreraufgebot von PrüstelGP fest. Die Sachsen setzen 2022 in der Moto3-WM CF-Moto-Bikes der Pierer Mobility AG ein, die Fahrer werden Artigas und Tatay sein.

Zahlreiche Moto3-Fahrer wechseln für 2022 in die Moto2-WM, zum Beispiel WM-Leader Pedro Acosta, Romano Fenati, Darryn Binder (WM-7.), Andrea Migno (WM-9.), Jeremy Alcoba (WM-14.), Gabriel Rodrigo (WM-15.) und Filip Salac (WM-17.), dafür bleiben Dennis Foggia und Sergio Garcia, die in der WM die Ränge 2 und 3 belegen, auch der WM-Fünfte Jaume Masia hat seinen Vertrag bei Red Bull KTM Ajo verlängert.

Das Petronas Sprinta Racing Team fällt weg, es ist jetzt mit John McPhee und Darryn Binder besetzt. Das erfolgreiche Red Bull KTM-Ajo-Team wird 2022 mit Jaime Masia antreten und mit dem Gesamtsieger des Red Bull Rookies-Cups, also mit David Alonso.

KTM hat die 2012 eingeführte Moto3-WM 2012 mit Cortese, 2013 mit Maverick Viñales, 2016 mit Brad Binder, 2020 mit Albert Arenas gewonnen, 2021 dürfte Acosta den fünften Fahrer-WM-Titel abräumen. Honda hat ebenfalls fünf Moto3-Weltmeisterschaften gewonnen: Mit Alex Márquez 2014, mit Dany Kent 2015, mit Joan Mir 2017, Jorge Martin 2018 und 2019 mit Lorenzo Dalla Porta.

Das Sterilgarda Max Racing Team von Peter Öttl und Max Biaggi hat den Vertrag mit der Pierer Mobility AG um zwei Jahre verlängert. Statt Romano Fenati und Adrian Fernández könnte die neue Fahrerpaarung Ayumu Sasaki (er ist fix) und John McPhee lauten. Der Schotte prüft aber noch andere Angebote.

Das Gaviota GASGAS-Moto3-Team von Aspar Martinez hat die diesjährige Formation mit Sergio Garcia und Izan Guevara bestätigt.

Einige Zeit war vermutet worden, der WM-Dritte Sergio Garcia würde ins neue Aspar-GASGAS-Moto2-Team aufsteigen. Aber jetzt wird er 2022 gegen Leopard-Honda-Ass Dennis Foggia noch einmal um den Moto3-Titel fighten.

Da die Pierer Mobility bei PrüstelGP mt CF Moto eine vierte Marke an den Start bringen wird, werden 2022 nicht weniger als 20 Bikes aus Österreich am Start stehen: 14 KTM, 2 Husqvarna, 2 GASGAS und zwei CF Moto. Das ist der aufstrebende Hersteller aus China, der an KTM mit 2,05 Prozent beteiligt ist, im Werk in Hangzhou in einem Joint-Venture für KTM Motoren von 200 bis 800 ccm produziert und mit einer baugleichen 250-ccm-Einzylinder-Viertakt-Maschine in die kleinste GP-Klasse kommt. Neben Xavi Artigas (bisher bei Leopard-Honda!) kommt jetzt noch Carlos Tatay von Avintia über Vermittlung von KTM zum neuen CF Moto Factory Team der Sachsen.

Der 16-jährige Red Bull-Rookie Noah Dettwiler soll von PrüstelGP in der CEV Repsol-Junioren-WM für das GP-Team aufgebaut werden. Der künftige Prüstel-Teammanager Tom Lüthi ist mit der Schwester des Schweizers liiert.

Die Moto3-GP-Teams für 2022

Red Bull KTM Ajo

Jaume Masia, David Alonso

Red Bull KTM Tech3

Deniz Öncü, Daniel Holgado



BOE Owlride KTM

David Muñoz, ???



CIP Green Power KTM

Kaito Toba, Joel Kelso

Avintia VR46 Riders Academy KTM

???, Niccoló Antonelli



MTA Tonucci Racing

Stefano Nepa, Ivan Ortola



MT Foundation 77 KTM

???, Adrian Fernández?



Snipers Honda Team:

Alberto Surra, Andrea Migno?



CF Moto Factory Team PrüstelGP :

Xavier Artigas, Carlos Tatay



Vision Track Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley



Leopard Honda Racing:

Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki



GASGAS Aspar Team:

Sergio Garcia, Izan Guevara



SIC58 Squadra Corse Honda

???, Lorenzo Fellon



Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

Ayumu Sasaki, John McPhee



Honda Team Asia

Andi Farid Izdihar, Yuki Kunii