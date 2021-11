Zweiter Matchball für Acosta: Alle Kombinationen

Mit 21 Punkten Vorsprung hat Red Bull-KTM-Ajo-Jungstar Pedro Acosta am Sonntag beim zweiten Portimão-GP der Saison zum zweiten Mal die Chance, die Moto3-WM 2021 vorzeitig für sich zu entscheiden.

Der «Grande Prémio Brembo do Algarve» läutet am kommenden Wochenende den Zielsprint der Motorrad-WM 2021 ein, eine Woche später steht nur noch das Saisonfinale in Valencia an. Während Fabio Quartararo bereits als MotoGP-Weltmeister nach Portugal reist, gibt es in der kleinsten Klasse den nächsten Matchball für Pedro Acosta.

Der 17-jährige Rookie aus dem Red Bull KTM Ajo Team hätte in Misano nur mit einem Sieg (und höchstens Platz 12 von Foggia) vorzeitig alles klar machen können. Stattdessen schnappte sich sein großer Rivale Dennis Foggia seinen fünften Saisonsieg. Damit verkürzte der Leopard-Honda-Pilot den Rückstand auf 21 Zähler.

Trotzdem hat Acosta beim anstehenden Algarve-GP alle Trümpfe in der Hand, um die Moto3-WM ein Rennen vor Schluss für sich zu entscheiden. Dafür muss er mindestens fünf weitere Punkte auf seinen letzten verbliebenen Widersacher herausholen. GASGAS-Werksfahrer Sergio Garcia schied kampflos aus dem Titelrennen aus, weil er wegen eines Nierenhämatoms in Austin und Misano-2 zuschauen musste.

Acosta kürt sich am Sonntag in Portimão zum Weltmeister, wenn:

Acosta gewinnt.

Acosta Zweiter wird und Foggia nicht auf dem Podest steht.

Acosta als Dritter das Podium komplettiert und Foggia höchstens auf P5 landet.

Acosta auf P4 ankommt und Foggia nicht über Rang 8 hinauskommt.

Acosta Fünfter wird und Foggia nicht besser als Zehnter ist.

Acosta als Sechster ins Ziel kommt und Foggia die Top-10 verpasst.

Acosta auf P7 landet und Foggia höchstens Zwölfter wird.

Acosta Achter wird und Foggia nicht mehr als P13 schafft.

Acosta auf Platz 9 ankommt, Foggia höchstens auf P14.

Acosta Zehnter wird und Foggia nur einen Punkt holt.

Acosta auf P11 landet und Foggia ohne Punktgewinn bleibt.

Acosta war auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» schon im April siegreich, trotzdem ist er gewarnt: Foggia holte in den jüngsten sechs Rennen ganze 76 Punkte auf! Zudem stellte Leopard Racing kurioserweise schon 2015 (Kent), 2017 (Mir) und 2019 (Dalla Porta) jeweils den Moto3-Weltmeister…

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 16 von 18 Rennen):

1.Acosta 234 Punkte. 2. Foggia 213. 3. Garcia 168. 4. Masia 155. 5. Fenati 147. 6. D. Binder 136. 7. Antonelli 129. 8. Guevara 105. 9. Sasaki 104. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. Alcoba 72. 13. McPhee 72. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Nepa 53. 18. Salac 52. 19. Yamanaka 47. 20. Artigas 39. 21. R. Rossi 29. 22. Tatay 28. 23. Dupasquier 27. 24. R. Fernandez 23. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28 Izdihar 4. 29. Azman 3. 30. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 328 Punkte. 2. Honda 315. 3. GASGAS 235. 4. Husqvarna 153.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 389 Punkte (Teamweltmeister 2021). 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 273. 3. Leopard Racing 252. 4. Petronas Sprinta Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 188. 6. Sterilgarda Max Racing Team 170. 7. Avintia Esponsorama 164. 8. Indonesian Racing Gresini 132. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 91. 11. BOE Owlride 82. 12. CIP Green Power 75. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 19.