Erster Matchball: Remy Gardner holt den Titel, wenn…

Zwei Rennen vor Schluss verfügt Remy Gardner über einen 18-Punkte-Vorsprung auf seinen Ajo-Teamkollegen Raul Fernandez. Die Moto2-Titelentscheidung könnte damit beim anstehenden Algarve-GP in Portimão fallen.

Hätte Raul Fernandez in Misano seine Führung ins Ziel gebracht, würde der 21-jährige Rookie in dieser Woche als WM-Leader nach Portugal reisen. Stattdessen sorgte sein Crash dafür, dass Remy Gardner nun seinen ersten Matchball erhält.

Der 23-Jährige Sohn von 500-ccm-Weltmeister Wayne Gardner muss seinen 18-Punkte-Vorsprung beim vorletzten Rennen um weitere acht Zähler ausbauen, um eine vorzeitige Titelentscheidung herbeizuführen. Denn bei einem Punktegleichstand würden sich dank seiner bereits sieben Saisonsiege Raul Fernandez durchsetzen. Der WM-Leader stand 2021 bisher viermal auf dem höchsten Treppchen.

Remy Gardner kürt sich beim «Grande Prémio Brembo do Algarve» zum Weltmeister, wenn:

Remy gewinnt und Raul maximal Dritter wird.

Remy Zweiter wird und Raul nicht über Rang 5 hinauskommt.

Remy als Dritter auf dem Podest steht und Raul nicht besser als Achter ist.

Remy Vierter wird und Raul die Top-10 verpasst.

Remy Fünfter wird Raul höchstens auf Rang 13 landet.

Remy Sechster wird und Raul auf P14 landet.

Remy auf P7 landet und Raul als 15 nur einen Punkt holt.

Remy als Achter ins Ziel kommt und Raul gar keinen Punkt holt.

Übrigens: Die Moto2-WM-Premiere des «Autódromo Internacional do Algarve» gewann am 22. November 2020 Remy Gardner (noch auf der SAG-Kalex), den ersten Portimão-GP dieses Jahres am 18. April entschied Raul Fernandez für sich.

WM-Stand nach 16 von 18 Rennen:

1. Gardner 280 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Bezzecchi 206. 4. Lowes 165. 5. Augusto Fernandez 151. 6. Canet 140. 7. Di Giannantonio 136. 8. Ogura 120. 9. Navarro 89. 10. Schrötter 85. 11. Vierge 83. 12. Vietti 66. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Bendsneyder 45. 16. Beaubier 39. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 35. 19. Manzi 30. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.



Marken-WM:

1. Kalex 400 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 175. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 542 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 316. 3. Sky Racing Team VR46 272. 4. Aspar Team Moto2 168. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 148. 7. Liqui Moly Intact GP 136. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 102. 10. American Racing 74. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 68. 13. Flexbox HP40, 46. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.