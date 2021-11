Offiziell: So treten die Teams der Moto3 2022 an

Die Besetzung der meisten Moto3-Teams für die kommende Saison war bereits bekannt. Die letzten Fragezeichen wurden mit der provisorischen Teilnehmerliste der FIM aufgelöst.

Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, gab es noch eine kurzfristige Änderung im Moto3-Feld für 2022, die Riccardo Rossi betraf. Der Italiener kehrt für die kommende Saison in die SIC58 Squadra Corse zurück. Schon 2015 war er in der italienischen CIV-Serie für den Rennstall von Paolo Simoncelli angetreten.

Simoncelli wird bekanntlich von der Teamvereinigung IRTA und vom Selektions-Komitee immer wieder angehalten, möglichst italienische Fahrer zu unterstützen.

Bei BOE musste ein Nachfolger für Rossi her, der übrigens 2021 in Le Mans erstmals auf einem WM-Podest stand. Teamchef Jose Gutiérrez Boé wurde fündig: In der am Dienstag veröffentlichten provisorischen Teilnehmerlisten wird neben David Muñoz dessen spanischer Landsmann David Salvador (18) geführt. Salvador war im Vojahr Gesamtsechster im Red Bull MotoGP Rookies Cup und belegt in der Moto3-Junioren-WM 2021 auf TM zwei Rennen vor Schluss ebenfalls Rang 6.