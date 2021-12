PrüstelGP Team: In Erinnerung an Jason Dupasquier

«Jason Dupasquier wird für immer ein Teil von uns sein und dieses Andenken wollen wir ehren», betonen Florian Prüstel und sein PrüstelGP-Team in einem offenen Weihnachtsbrief: Rückblick und Vorschau auf 2022.

Es war der dunkelste Moment der MotoGP-Saison 2021, als Jason Dupasquier am 30. Mai an den Folgen eines Qualifying-Unfalls in Mugello verstarb. Das aufstrebende Moto3-Talent aus der Schweiz, wenige Wochen zuvor in Jerez als Siebter noch in die Weltspitze vorgestoßen, wurde nur 19 Jahre alt. Der tragische Verlust traf die gesamte Motorsport-Welt schwer, besonders Jasons carXpert PrüstelGP Team.

In einem offenen Brief an Unterstützer, Wegbegleiter und Fans blickte der sächsische Rennstall zu Weihnachten auf ein herausforderndes Jahr zurück und auf eine neue Herausforderung voraus – immer im Zeichen von Jason Dupasquier:

Wieder ist eine Saison beendet - eine Saison, die so vielversprechend anfing und welche wir am Ende niemals vergessen werden. Als wir Anfang Februar nach Spanien aufbrachen, um gut vorbereitet in die Saison zu starten, konnte noch keiner die Entwicklung und Geschehnisse der kommenden Monate erahnen.



Nach einer durchwachsenen Vorsaison mit zwei Rookies sollte das Jahr 2021 anders verlaufen für das Team carXpert PrüstelGP. Das harte Training über die Wintermonate machte sich bezahlt und wir starteten sehr gut in die neue Saison. Lückenlos landeten unsere beiden Piloten Jason Dupasquier (#50, CH) und Ryusei Yamanaka (#6, JP) jedes Rennen in den Punkterängen, die Leistungskurve ging steil bergauf... Und dann passierte das, was trotz aller Sicherheitsvorkehrungen niemals eintreten darf… Am 30. Mai 2021 verloren wir plötzlich und völlig unerwartet unser Familienmitglied Jason Dupasquier auf tragischste Art und Weise. Es ist leider das brutalste Gesicht unseres geliebten Sports und es fällt uns immer noch schwer in Worte zu fassen, was der Verlust dieses außergewöhnlichen Sympathieträgers und zugleich Vorbild vieler junger Talente auf der Welt für uns bedeutet. Jason war ein zielstrebiger und respektvoller GP-Fahrer, der nun in der Liga der World Champions angekommen war.



Wir können alle stolz sein auf das Vermächtnis, welches Jason trotz seines jungen Alters von nur 19 Jahren hinterlässt. Wir sind dankbar für die große Anteilnahme und das Mitgefühl. Jason wird nun für immer ein Teil von uns sein und dieses Andenken wollen wir ehren.



Tief betroffen reisten wir Ende Juni zurück an den Sachsenring zum Großen Preis von Deutschland. Das größte Motorsport-Event der Bundesrepublik musste Corona-bedingt 2021 ohne Zuschauer stattfinden – das machte uns die Situation nicht leichter.

In der Sommerpause haben wir uns viele Gedanken gemacht, nutzten die Zeit aber auch den Fokus wieder auszurichten. Die zweite Boxenhälfte neu zu besetzen war für uns sehr emotional. Es kam eigentlich nur ein Fahrer in Frage, der dieses schwere Erbe antreten konnte, wollte und sollte: der Tscheche Filip Salac (#12, CZ). Filip war sein Vorgänger im PrüstelGP-Team und zugleich Jasons bester Freund im Paddock. Für Filip wie auch für uns war es eine Ehre, die Saison gemeinsam zu beenden.



Die zweite Saisonhälfte bestritten wir also mit Filip Salac und Ryusei Yamanaka. Filip hatte bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein sehr talentierter Fahrer ist und um Podiumsplätze kämpfen kann. Wenn auch manchmal mit Pech besetzt, so brachte uns Filip den Spirit eines sportlich erfolgreichen Rennteams zurück in die Box – das tat nicht zuletzt auch der Motivation aller gut. Mit dem Erfolg kommen auch die Chancen – so beglückwünschen wir Filip zum Aufstieg in die Moto2-Serie in 2022. Auch aufgrund seiner gewachsenen Körperstruktur eine Entscheidung, die wir gut tragen können.



Es war kein Geheimnis, dass Ryusei und Jason während ihrer Zeit im PrüstelGP-Team sehr gut miteinander harmonierten, sich gegenseitig motivierten und angestachelten – es war eine perfekte Konstellation mit viel Potenzial für die Zukunft. Der schmerzhafte Verlust seines Teamkollegen nahm Ryusei auch während der ganzen restlichen Saison spürbar mit. Um die noch junge Karriere von Ryusei Yamanaka zu fördern, beschlossen wir gemeinsam mit Ryusei und seinem Management einen Wechsel in ein anderes Team. Die Fahrer müssen auf der Strecke volle Konzentration zeigen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden – deswegen wünschen wir Ryusei für seine Zukunft das Allerbeste!

Und was das PrüstelGP-Team angeht, so haben auch wir einige Neuigkeiten zu verkünden. Ab 2022 wechseln wir vom Status Kundenteam auf Werksteam für den chinesischen Quad- und Motorradhersteller CFMOTO. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedient CFMOTO über 400 Fachhändler für die beliebte ATV-Marke. Egal ob beim professionellen Einsatz in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, bei der Jagd, bei Hilfsorganisationen und beim Winterdienst oder aber einfach nur zum Spaß in der Freizeit.



Für uns ist das ebenfalls eine Beförderung und wir sind unglaublich dankbar für jeden, der uns auf dem bisherigen Weg begleitet hat. Unsere Wurzeln, unser Geist und unsere Philosophie werden sich nicht verändern – wir werden uns allerdings farblich an das Corporate Design des neuen Hauptsponsors CFMOTO anpassen. Nach vielen Meetings in den vergangenen Monaten haben wir ein starkes Paket für 2022 formieren können und freuen uns mit Tom Lüthi nicht nur einen Weltmeister (2005, 125ccm), mehrfachen Moto2-Vizeweltmeister und GP-Fahrer aus der Königsklasse als neuen Sportdirektor im Team begrüßen zu dürfen, sondern freuen uns besonders auch auf persönlicher Ebene Jasons Mentor und Coach für den deutschen Rennstall zu gewinnen. So wollen wir die Bindung Deutschland-Schweiz weiterhin stärken!

Ja, ein spannendes und zugleich herausforderndes Projekt liegt vor uns. Gemeinsam mit CFMOTO haben wir zwei schnelle und nicht ganz unbekannte Spanier engagieren können. 2022 werden wir mit Xavier Artigas und Carlos Tatay um den Titel in der Moto3-Weltmeisterschaft fahren.



Der 18-jährige Xavier Artigas erzielte beim Grand Prix Debüt in Valencia 2019 bereits einen Podiumsplatz, nachdem er es zuvor im Red Bull Rookies Cup schaffte, in die Top-3 zu fahren. 2021 fuhr er schließlich seine erste volle Saison auf Weltmeisterschafts-Niveau und gewann Ende November den Grand Prix zum Saisonabschluss in Valencia.



Carlos Tatay, ebenfalls 18 Jahre alt, ist ein ehemaliger Red Bull Rookies Cup Champion und konnte bereits Siege in der FIM CEV Junior World Championship einfahren. Der Spanier fährt 2022 bereits seine dritte Saison im Grand Prix Sport und hat ebenfalls das Potenzial Siege einzufahren.

2022 gehen wir nun alle gemeinsam in unsere sechste Saison und mit John McPhee, Marco Bezzecchi sowie Albert Arenas haben wir bereits GP-Sieger und den Weltmeister 2020 hervorgebracht. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne eure Unterstützung. Ein Rennteam ist niemals nur so gut wie seine Sportler. Auch die Menschen und Unterstützer neben der Strecke haben einen wesentlichen Anteil am Erfolg. Wir sagen von Herzen «Danke» für den großartigen Support!



Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren, denn der Zeitplan ist mit einem erweiterten Feld an Grand Prix Strecken für 2022 gut gefüllt. Wir planen eine Teampräsentation am Samstag, den 22. Januar 2022. Gern hätten wir eine offene Veranstaltung ermöglicht, aber auch 2022 werden uns die verschärften Corona-Auflagen einen Strich durch die Rechnung machen. Doch wir werden live übertragen und nähere Informationen rechtzeitig bekannt geben.



Wir danken Euch für das Verständnis und wünschen ein frohes Weihnachtsfest im Kreis eurer Liebsten sowie einen guten Start in ein erfolgreiches, neues Jahr 2022.



Mit motorsportlichen Grüßen



Florian Prüstel und das PrüstelGP-Team