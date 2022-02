Jerez: 1. Saisontest für Sasaki & McPhee (Husqvarna)

Für das Sterilgarda Max Racing Team beginnt heute mit zwei Testtagen in Jerez die Vorbereitung auf den Katar-GP vom 6. März.

Sieben Wochen sind seit dem ersten Test in Jerez von Ayumu Sasaki und John McPhee für das Team Sterilgarda Husqvarna Max vergangen. Am heutigen Dienstag (8. Februar) beginnt für die beiden Teamneulinge auf gleicher Strecke die Vorbereitung für die Moto3-Motorrad-Weltmeisterschaft, die am 6. März in Katar beginnt.

Fünf Testtage sind als Saisonvorbereitung geplant. Ein weiterer Test findet von 19. bis 21. Februar in Portimão statt. 21 Grands Prix in 18 Ländern umfasst die Saison 2021 – ein Rekord hinsichtlich der Anzahl.

Ende Januar hat das Team zwei neue Husqvarna FR 250GP im Werk in Munderfing aufgebaut. Zahlreiche Verbesserungen an der Husqvarna sollen Ayumu Sasaki und Routinier John McPhee zu Top- Platzierungen verhelfen. Sie haben die Plätze von Romano Fenati (nei ind er Morto2) und Adrian Fernández übernommen.

John McPhee konnte bereits drei Grand Prix gewinnen und stand 15 Mal auf dem Podium. Der 27-jährige will 2023 in die Moto2-Klasse aufsteigen. Auch für Ayumu Sasaki ist es ein wichtiges Jahr: Nach zwei Podiumsplatzierungen will er in der anstehenden Saison diese Leistungen so oft wie möglich bestätigen.

«Ich freue mich schon die ganze Winterpause auf unseren ersten Test», erklärte Ayumu Sasaki. «Diesen Winter konnte ich mich noch besser vorbereiten als die Jahre zuvor. Ich bin sehr motiviert in einem neuen Team mit neuen Leuten zu arbeiten. Wir haben bereits letzten November getestet und das gab mir ein gutes Gefühl. Ich kann es kaum erwarten mit der neuen Husqvarna in Jerez zu testen.»

«Nach dem ersten Kennenlernen vergangenen November kehren wir nach Jerez zurück», stellte der Schotte John McPhee fest, der in Andorra lebt. «Die ersten Testtage am vergangenen Jahr waren sehr wichtig für die Vorbereitung für die kommende Saison. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Team und auf die neue Husqvarna. Ich konnte im Winter gut trainieren und bin bereit für den ersten Test.»

Übrigens: Die einstige Offroad-Marke Husqvarna hat für das Sterilgarda Max Racing Team von Max Biaggi (6-facher Weltmeister) und Peter Öttl (5-facher GP-Sieger) dank Fenati in Misano 2020 und in Silverstone 2021 die ersten beiden Road-Racing-WM-Läufe gewonnen. Für die beiden Teamteilhaber beginnt bereits die vierte Moto3-WM-Saison als Partner der Pierer Mobility AG.