Husqvarna Factory: McPhee und Sasaki zuversichtlich

John McPhee hat schon drei Moto3-Rennen gewonnen, der Japaner Ayumu Sasaki (21) gilt als Riesentalent. Dieses Duo soll in der Moto3-WM für weitere Husqvarna-Siege sorgen.

Der Saisonauftakt in Doha/Katar steht vor der Türe, und das Sterilgarda Husqvarna Factory Team von Max Biaggi und Peter Öttl setzt große Hoffnungen auf das neue Fahrerduo mit John McPhee (27) und Ayumu Sasaki (21). Die beiden Husky-Piloten treten mit den neuesten FR 250 GP-Maschinen an, die baugleich mit den Moto3-Fahrzeugen von KTM, GASGAS und CFMOTO sind.

Husqvarna Motorcycles ist 2020 mit dem neuen Team in die Moto3-WM zurückgekehrt und hat seither zwei Siege (Misano 2020, Silverstone 2021) durch den letztjährigen WM-Fünften Romano Fenati eingefahren.

«Ich bin wirklich happy», erklärte John McPhee. «Die Jungs im Team haben mich sehr herzlich empfangen, besonders Peter Öttl. Die Zusammenarbeit mit den Husqvarna-Technikern hat von Anfang ab gut geklappt. Ihr Wissen ist unglaublich. Die Testfahrten waren recht aufregend, das Motorrad hat viel Potenzial. Ich weiß, wird bei den Rennen stark sein werden, denn die FR 250 GP verhält sich am Kurveneingang sehr vorbildlich. Außerdem ist das Motorenpaket sehr stark, stärker als in der Vergangenheit. Ich bin gespannt, was wir in Katar leisten können. In den freien Trainings können wir das Set-up noch optimieren. Ich freue mich auf die kommende Saison.»

«Das Flutlichtrennen in Doha ist immer eine Besonderheit», räumte der schnelle Japaner Ayumu Sasaki ein, der vom Red Bull-KTM-Tech3-Team kommt und schon zwei Moto3-Podestplätze errungen hat. Die Saison 2021 hat er als WM-Neunter beendet.

Sasaki: «Ich bin nach den erstaunlichen Testfahrten sehr motiviert. Ich fühle mich großartig auf dem Motorrad. Die Zusammenarbeit mit dem Team klappt ausgezeichnet, Ich kann das erste rennen gar nicht mehr erwarten. Hoffentlich gelingt uns gleich ein guter Start in die 2022-Saison.»

«Die Saison 2022 wird unsere dritte mit diesem Team und in diesen Farben von Max, Peter und ihrer Crew und der Husqvarna FR 250 GP», erklärte Pit Beirer, Husqvarna Motorcycles Motorsport-Direktor. «Erstmals haben wir ein ganz neues Fahrduo, wir werden weiter um Topresultate fighten. Denn John und Ayumu sind nicht neu bei uns; beide haben Erfahrung auf unserem Material. Ich traue ihnen zu, für die beste Moto3-WM-Saison von Husqvarna Motorcycles zu sorgen.»

Moto3-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Foggia, Honda, 1:46,990 min

2. Migno, Honda, 1:47,042

3. Guevara, GASGAS, 1:47,324

4. Suzuki, Honda, 1:47,390

5. Sasaki, Husqvarna, 1:47,553

6. David Muñoz, KTM, 1:47,618

7. Masia, KTM, 1:47,654

8. Deniz Öncü, KTM, 1:47,659

9. Garcia, GASGAS, 1:47,696

10. Toba, KTM, 1:47,699

11. Tatay, CFMOTO, 1:47,734

12. Riccardo Rossi, Honda, 1:47,759

13. McPhee, Husqvarna, 1:47,794

14. Surra, Honda, 1:47,837

15. Fellon, Honda, 1:47,851

16. Yamanaka, KTM, 1:47,943

17. Holgado, KTM, 1:47,984

18. Ogden, Honda, 1:47,988

19. Adrian Fernandez, KTM, 1:48,074

20. Nepa, KTM, 1:48,173

21. Artigas, CFMOTO, 1:48,174

22. Ortolá, KTM, 1:48,377

23. Bartolini, KTM, 1:48,382

24. Bertelle, KTM, 1:48,577

25. Kelso, KTM, 1:48,607

26. Aji, Honda, 1:48,692

27. Moreira, KTM, 1:48,780

28. Whatley, Honda, 1:49,041

29. Carrasco, KTM, 1:49,293