Termas: Garcia übernimmt mit Sieg Moto3-WM-Führung

Nach einem Showdown in der letzten Runde gewann Sergio Garcia (GASGAS) das Moto3-Rennen in Argentinien vor Dennis Foggia (Honda) und Ayumu Sasaki (Husqvarna).

Mit Pole-Setter Sergio Garcia und Izan Guevara standen beide GASGAS-Werksfahrer aus dem Aspar Team beim dritten Saisonrennen in Startreihe 1. Garcia übernahm vom Start weg die Führung, während Guevara zunächst hinter Ayumu Sasaki und Riccardo Rossi zurückfiel. Izan reihte sich aber schon in der ersten Runde wieder hinter seinem Teamkollegen auf Platz 2 ein, in der zweiten Runde ging er in Führung.

Ana Carrasco musste schon in der ersten Runde mit einem Problem an die Box, sie nahm das Rennen dann aber wieder auf – bis zur achten Runde, als sie in Kurve 7 stürzte.

Husqvarna-Pilot Ayumu Sasaki war zwar von Startplatz 2 losgefahren, allerdings mit Handicap: Weil er in der letzten Runde des Mandalika-GP Andrea Migno abgeräumt hatte, musste der 21-jährige Japaner im Rennen von Termas einen Long-Lap-Penalty verbüßen. Den Umweg nahm er in Runde zwei, er verlor rund drei Sekunden und fiel von P3 auf P18 zurück.

Das GASGAS-Duo kam an der Spitze schon nach den ersten Runden gute sechs Zehntel weg. Jaume Masia, Dani Holgado, Xavier Artigas und Diogo Moreira führten die Verfolger an. Andrea Migno war nach fünf Runden der schnellste Mann im Feld, er schob sich hinter Masia auf Platz 4 nach vorne. Artigas bekam Probleme an seiner CFMOTO und fiel in der sechsten Runde aus.

Masia und Migno schlossen nach acht Runden die Lücke zum Spitzenduo, auch Moreira zog mit. So bildete sich eine fünfköpfige Spitzengruppe – aber nur kurzzeitig, denn in der zehnten Runde fiel Guevara in Führung liegend mit einem Defekt aus!

Andrea Migno übernahm kurz vor der Halbzeit des 21-Runden-Rennens erstmals die Führung, während Mandalika-Sieger Dennis Foggia, der nur von Startplatz 11 kam, als neuer Fünfter mit seinem Leopard-Teamkollegen Suzuki im Schlepptau die Verfolgung aufnahm und sich erfolgreich in den Kampf an der Spitze einmischte.

Moreira konnte im letzten Renndrittel nicht mehr ganz mit den Führenden mithalten, Garcia übernahm das Zepter. Dahinter aber lauerten Migno, Masia, Foggia und Suzuki. Die Gruppe wurde dann sogar noch größer, weil Riccardo Rossi und Co. den Anschluss fanden. Sechs Runden vor Schluss kollidierten dann aber mit Migno und Masia in Kurve 13 zwei Kandidaten für die Podestplätze und stürzten. Die Stewards untersuchen den Vorfall.

Garcia kam an der Spitze zwischenzeitlich eine halbe Sekunde weg. Dahinter kämpften das Leopard-Duo, SIC58-Fahrer Riccardo Rossi, Husqvarna-Pilot Ayumu Sasaki und Ajo-Rookie Dani Holgado um die Podestplätze. Auch Moreira kam wieder näher.

Zwei Runden vor Schluss holte Foggia Garcia noch einmal ein und ging auch gleich vorbei. In der letzten Runde zog Suzuki nach und sorgte für eine kurzzeitige Leopard-Doppelführung. Allerdings konterte Garcia in Kurve 9 erfolgreich – und in der vorletzten Kurve schob sich Garcia auch noch an Foggia vorbei! Es ist der fünfte GP-Sieg für den WM-Dritten von 2021.

Sasaki verdrängte auf den letzten Metern trotz Long-Lap-Penalty noch Suzuki vom Podest. Wegen Überschreiten der Streckenbegrenzung in der letzten Runde wurde der Honda-Pilot am Ende gar nur als Fünfter gewertet.

Moto3-Ergebnis, Termas, 3. April:

1. Sergio Garcia, GASGAS

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,146 sec

3. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,375

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,507

5. Tatsuki Suzuki*, Honda, + 0,484

6. Diogo Moreira, KTM, + 0,587

7. Daniel Holgado, KTM, + 0,715

8. Carlos Tatay, CFMOTO, + 2,032

9. Kaito Toba, KTM, + 3,098

10. Joel Kelso, KTM, + 3,397

11. Elia Bartolini, KTM, + 7,649

12. Ryusei Yamanaka, KTM, + 8,893

13. Adrian Fernandez, KTM, + 9,032

14. Deniz Öncü, KTM, + 9,202

15. Ivan Ortolá, KTM, + 9,449



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Fahrer WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Garcia 58 Punkte. 2. Foggia 54. 3. Guevara 28. 4. Toba 27. 5. Deniz Öncü 26. 6. Migno 25. 7. Tatay 24. 8. Moreira 20. 9. Riccardo Rossi 17. 10. Suzuki 17. 11. Sasaki 16. 12. Artigas 16. 13. Holgado 16. 14. Yamanaka 16. 15. Bartolini 13. 16. McPhee 11. 17. Masia 9. 18. Kelso 7. 19. Ortolá 6. 20. Adrian Fernández 5. 21. Nepa 3. 22. Odgen 3. 23. Aji 2. 24. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 70 Punkte. 2. GASGAS 65. 3. KTM 37. 4. CFMOTO 30. 5. Husqvarna 27.



Team-WM:

1. Solunion GASGAS Aspar Team 86 Punkte. 2. Leopard Racing 71. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 40. 4. MT Helmets – MSI 36. 5. CIP Green Power 34. 6. Red Bull KTM Tech3 31. 7. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 27. 8. Rivacold Snipers 25. 9. Red Bull KTM Ajo 25. 10. SIC58 Squadra Corse 17. 11. QJMotor Avintia Racing 14. 12. Angeluss MTA Team 9. 13. Vison Track Racing Team 3. 14. Honda Team Asia 2.