Nach Wirbelverletzung: McPhee fehlt auch in Termas

Fast zwei Wochen nach dem Trainingsunfall von John McPhee mussten der Schotte und das Husqvarna-Moto3-Werksteam feststellen, dass auch ein Comeback beim Argentinien-GP nicht in Frage kommt.

John McPhee zog sich bei einem Supermoto-Unfall Brüche an zwei Wirbeln zu. Eine Operation war glücklicherweise nicht nötig, aber der Husqvarna-Pilot fehlte am vergangenen Wochenende beim Indonesien-GP in Mandalika. Teamteilhaber Peter Öttl hoffte vor zwölf Tagen noch darauf, dass der 27-jährige Moto3-Routinier zwei Wochen später in Termas de Río Honda wieder dabei sein würde.



Nun teilte das Max Racing Team aber mit: McPhee absolviert intensive Physiotherapie-Einheiten, um den Heilungsprozess zu unterstützen, eine Teilnahme am Argentinien-GP (1. bis 3. April) kommt aber noch zu früh.

John selbst erklärte zu seiner aktuellen Verfassung: «Ich habe jeden Tag mit meinem Physiotherapeuten gearbeitet, mit dem Ziel, beim Argentinien-GP zurückzukehren. Nach einem detaillierten Check teilten mir die Ärzte aber mit, dass die Fraktur noch mehr Zeit braucht, um zu verheilen. Wir machen uns also an die Arbeit und verfolgen das Ziel, es für den Texas-GP am nachfolgenden Wochenende zu schaffen. Es tut mir sehr leid, nicht in Argentinien fahren zu können, weil ich die Strecke sehr mag, aber ich kann es kaum erwarten, in Texas noch stärker zurückzukehren.»

Fahrer WM-Stand nach 2 von 21 Grand Prix:

1. Foggia 34 Punkte. 2. Garcia 33. 3. Guevara 28. 4. Migno 25. 5. D. Öncü 25. 6. Toba 20. 7. Tatay 16. 8. Artigas 16. 9. Yamanaka 12. 10. McPhee 11. 11. 6. Moreira 10. 12. Masia 9. 13. Bartolini 8. 14. Holgado 7. 15. Suzuki 6. 16. Ortolá 5. 17. R. Rossi 4. 18. Nepa 3. 19. Odgen 3. 20. Aji 2. 21. Adrian Fernández 2. 23. Bertelle und Kelso, je 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 50 Punkte. 2. GASGAS 40. 3. KTM 27. 4. CFMOTO 22. 5. Husqvarna 11.



Team-WM:

1. Gaviota GASGAS Aspar Team 61 Punkte. 2. Leopard Racing 40. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 32. 4. Red Bull KTM Tech3 26. 5. Rivacold Snipers 25. 6. MT Helmets – MSI 22. 7. CIP Green Power 21. 8. Red Bull KTM Ajo 16. 9. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 11. 10. QJMotor Avintia 9. 11. MTA Team 8. 12. SIC58 Squadra Corse 4. 13. Vison Track Racing Team 3. 14. Honda Team Asia 2.