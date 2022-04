Aufgepasst: Neues TV-Programm für Argentinien-GP 2022

Zweimal musste am Zeitplan für den Motorrad-GP in Termas wegen der Logistik-Probleme nachgebessert werden, am heutigen Samstag geht es endlich los: Wann und wo die Fans von zu Hause aus live dabei sind.

Die fehlenden Kisten sind am frühen Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr Ortszeit im Fahrerlager des Autódromo Termas de Río Hondo eingetroffen. Die Teams arbeiten auf Hochtouren, um den am Freitagabend vorgelegten Zeitplan einzuhalten. «3.28 Uhr, wir machen uns auf den Weg an die Strecke», ließ etwa das Gresini Racing Team über Pressesprecher Cristian Massa am Freitagmorgen wissen. «Unser MotoGP-Team beginnt um 4 Uhr und arbeitet dann bis spät in die Nacht.»



Zur Erinnerung: Die MotoGP-Klasse beginnt erst nach FP1 und FP2 der zwei kleinen Klassen um 12.35 Uhr Ortszeit (17.35 Uhr MESZ). Das Qualifying der Königsklasse ist ab 17.05 Uhr (22.05 Uhr MESZ) angesetzt.

Nachdem die Zuschauer am Freitag vor Ort in der «Fan Zone» bespaßt wurden und die MotoGP-Stars sich auf dem Golfplatz aufwärmten, beginnt am heutigen Samstag endlich auch die Track-Action.

Die Sendezeiten für den Argentinien-GP 2022 mussten dementsprechend angepasst werden: ServusTV zeigt in Deutschland am heutigen Samstag ab 18.45 Uhr alle Qualifyings live im FreeTV. In Österreich beginnt die TV-Übertragung um 19.35 Uhr, zuvor ist online wie gewohnt der Stream verfügbar (siehe unten). Am Sonntag sind dann ab 16.20 Uhr wie ursprünglich geplant alle Rennen zu sehen.

Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es nur für MotoGP-Fans aus der Schweiz: SRF zwei überträgt am Sonntag das Rennen der MotoGP live, zuvor ist bereits auf SRF info das Moto2-Rennen zu sehen.

Wer nicht vor dem TV-Gerät sitzen kann, den halten wir auf SPEEDWEEK.com mit dem Live-Ticker zum Qualifying und Rennen der MotoGP-Klasse auf dem Laufenden.

Das Streaming-Angebot

Auf ServusTV On gibt es nicht nur den Stream des ServusTV-Programms in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action aller drei WM-Klassen (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen. Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (ebenfalls nur in Österreich).

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also bei Qualifyings und Rennen aller Klassen.

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Eine volle Saison kostet 139,99 Euro. Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich zudem alle GP-Rennen seit 1992.

Der Streamingdienst DAZN sicherte sich auch 2022 die deutschsprachigen Online-Rechte für die Motorrad-WM und überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle Trainings, Qualifyings und Rennen der verschiedenen Klassen mit deutschem Kommentar live. Ein Jahresabo kostet 274,99 Euro (oder monatliche Raten von 24,99 Euro), ein Monatsabo ist für 29,99 Euro erhältlich und monatlich kündbar.

TV-Programm für den Argentinien-GP 2022: