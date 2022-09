Ayumu Sasaki (Husqvarna/2.) 2022: Alles oder nichts

Für Ayumu Sasaki waren die letzten fünf Grand-Prix eine Achterbahnfahrt. Nach seinem Sturz in Misano verpasste der Husqvarna-Pilot des Sterilgarda Max Racing Team bei seinem 99. Moto3-Rennen in Aragón den Sieg nur knapp.

Nach einer Kollision mit Nicola Carraro war für Husqvarna-Werkspilot Ayumu Sasaki das Moto3-Rennen in Misano schon nach vier Kurven beendet. In Argarón strebte der 21-jährige Japaner daher nach Wiedergutmachung.

In seinem 99. Moto3-Auftritt wollte sich Sasaki seinen dritten Grand-Prix-Sieg schnappen. Mit Startplatz 2 hatte er dazu eine vielversprechende Ausgangslage. Unmittelbar nach dem Start des 19-Runden-Rennens setzte sich an der Spitze ein Führungs-Trio ab, das den Sieg unter sich ausmachte. Doch statt ständiger Positionskämpfe fuhren Izan Guevara (GASGAS Aspar Team), Ayumu Sasaki und Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) clever hintereinander her, wodurch sie ihren Vorsprung auf die Verfolger kontinuierlich ausbauten.

Während Holgado in der Schlussphase des Rennens abreißen lassen musste, trennten Sieger Guevara und Sasaki im Ziel nur 0,957 sec. Sasaki war zwar immer in Reichweite, konnte jedoch nie eine Attacke gegen den spanischen WM-Leader setzen. «Ich habe alles gegeben», versicherte Sasaki nach dem Rennen. «Aber Izan war einfach etwas schneller. Ich bin ihm hinterhergefahren, um meine Reifen zu schonen. In den letzten drei Runden war er dennoch besser als ich.»

Für Sasaki ist die Saison bislang ein Auf und Ab, in den letzten fünf Grand-Prix verbuchte er entweder einen Nuller (durch Stürze in Assen und Spielberg) oder stand auf dem Podest (Siege in Assen und Spielberg, Platz 2 in Aragón). «Ich habe den zweiten Platz mitgenommen, was immer noch besser ist als wieder ein enttäuschendes Rennen», äußerte sich der Japaner zu seinem sechsten Podestplatz der Saison.

Dank der 20 Punkte für Platz 2 liegt Sasaki in der WM-Tabelle mit 71 Punkten Rückstand auf Guevara aktuell auf Gesamtrang 4.

Moto3-Ergebnis, Aragón (17. September):

1. Guevara, GASGAS, 19 Rdn in 37:29,944 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,957 sec.

3. Holgado, KTM, + 6,536 sec.

4. Öncü, KTM, + 12,906 sec.

5. Fernandez, KTM,+ 16,695 sec.

6. Ortolá, KTM, +16,721 sec.

7. Muñoz, KTM, + 16,855 sec.

8. Masia, KTM, +16,961 sec.

9. Tatay, CFMoto, + 17,048 sec.

10. McPhee, Husqvarna, + 17,071 sec.

11. Artigas, CFMoto, + 17,136 sec.

12.Suzuki, Honda, + 17,167 sec.

13. Garcia, GASGAS, + 17,217 sec.

14. Foggia, Honda, + 18,083 sec.

15. Moreria, KTM, + 23,442 sec.

Moto3-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Guevara 229 Punkte. 2. García 196. 3. Foggia 171. 4. Sasaki 158. 5. Masia 155. 6. Deniz Öncü 153. 7. Suzuki 128. 8. Migno 84. 9. Holgado 83. 10. Tatay 77. 11. Artigas 69. 12. Yamanaka 65. 13. Moreira 64. 14. Toba 63. 15. Muñoz 61. 16. Riccardo Rossi 59. 17. Ortolá 56. 18. McPhee 53. 19. Adrián Fernández 40. 20. Nepa 36. 21. Bartolini 24. 22. Kelso 24. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 287 Punkte. 2. Honda 255. 3. KTM 246. 4. Husqvarna 194. 5. CFMOTO 110.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 425 Punkte. 2. Leopard Racing 299. 3. Red Bull KTM Ajo 238. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 193. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 146. 7. MT Helmets – MSI 129. 8. Angeluss MTA Team 92. 9. CIP Green Power 87. 10. Rivacold Snipers 84. 11. SIC58 Squadra Corse 70. 12. BOE Motorsports 61. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.