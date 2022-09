CFMOTO PrüstelGP: 2023 mit dem Australier Joel Kelso

Joel Kelso wird in der Moto3-Saison 2023 für CFMOTO Prüstel GP an den Start gehen. Er wird an der Seite von Xavier Artigas fahren, dessen Vertrag um ein Jahr verlängert wurde.

CFMOTO Racing PrüstelGP präsentiert mit dem Australier Joel Kelso einen Neuzugang für die Saison 2023. Er wird den Platz von Carlos Tatay (19) einnehmen, der in den Farben der chinesischen Marke in diesem Jahr in Mandalika die erste Pole-Position und den ersten Podestplatz geholt hatte.

Kelso absolviert 2022 seine erste volle Saison in der Motorrad-WM, er liegt mit bisher 24 Punkten auf WM-Rang 22. Der 19-jährige Australier zog mit 15 Jahren nach Europa, er kam von der Italienischen CIV-Meisterschaft in die Spanische CEV-Meisterschaft und holte im vergangenen Jahr mit drei Siegen den vierten Endrang in der Moto3-Junioren-WM.

«Zunächst einmal freue ich mich sehr auf dieses neue Projekt für nächstes Jahr», schickte Kelso voraus. «Das Ziel ist, in den meisten Rennen vorn mitzukämpfen, und ich denke, das ist eine machbare Aufgabe für mich. Auch weil das Team sehr stark, erfahren und wettbewerbsfähig ist. Ich möchte meinen Speed zeigen, deswegen bin ich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, auf der CFMOTO um Podestplätze zu kämpfen.»

Sein Teamkollege wird Xavier Artigas, der bei CFMOTO bleibt. «Ich freue mich sehr, mit CFMOTO Racing PrüstelGP weiterzumachen», betonte der 19-jährige Spanier, der sechs Rennen vor Schluss auf dem zwölften WM-Rang liegt. «Ich fühle mich hier sehr wohl und bin mir sicher, dass ich nächstes Jahr besser sein werde – dafür trainiere ich viel. Aber zuerst muss ich die Saison so gut wie möglich beenden, um nächstes Jahr gleich mit voller Power zu starten.»

«Das Ziel ist, in allen Sessions vorn mit dabei zu sein und permanent in der Spitzengruppe zu kämpfen. Mit der Erfahrung aus dem ersten Jahr mit CFMOTO ist es wichtig, größere Schritte zu machen», legt Artigas, Valencia-GP-Sieger von 2021, die Messlatte für seine zweite Saison im deutschen Rennstall höher.

Managing Director Florian Prüstel erklärte mit Blick auf die nächste Saison: «Ich freue mich, dass wir unser gemeinsames Projekt mit CFMOTO auch 2023 fortsetzen. Wir haben in den vergangenen Monaten eine gute und wirkungsvolle Basis der Zusammenarbeit geschaffen – auf der Strecke, aber auch abseits der Strecke.»

«Wir hoffen, mit unserer neuen Fahrerkonstellation auch 2023 wieder mit beiden Fahrern in den Top-10 und mehr mitfahren zu können», fuhr Prüstel fort. «Wir begrüßen neu im Team den Australier Joel Kelso, der in diesem Jahr sein Rookie-Jahr fährt und sein Potenzial gemeinsam mit uns pushen möchte, das Talent und den Speed dazu hat er zweifelsfrei. An seiner Seite werden wir mit dem Spanier Xavier Artigas weitergehen. Wir wissen um seine sportlichen Fähigkeiten, das hat Xavier in der Vergangenheit durch Podestplätze und auch einen Sieg in der Moto3-WM bereits bewiesen. Für Xavier war es ein Jahr der Umstellung auf einen neuen Hersteller und ein Jahr des Lernens. Er behauptet sich in den Top-12 und wird alles geben, um sich noch in dieser Saison die ein oder andere Positionierung weiter vorn einzureihen.»

Moto3-WM-Stand (nach 14 von 20 Rennen):

1. Guevara 204 Punkte. 2. Garcia 193. 3. Foggia 169. 4. Masia 147. 5. Deniz Öncü 140. 6. Sasaki 138. 7. Suzuki 124. 8. Migno 84. 9. Tatay 70. 10. Holgado 67. 11. Yamanaka 65. 12. Artigas 64. 13. Toba 63. 14. Moreira 63. 15. Riccardo Rossi 59. 16. Muñoz 52. 17. McPhee 47. 18. Ortolá 46. 19. Nepa 36. 20. Adrian Fernández 29. 21. Bartolini 24. 22. Kelso 24. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 262 Punkte. 2. Honda 251. 3. KTM 230. 4. Husqvarna 174. 5. CFMOTO 103.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 397 Punkte. 2. Leopard Racing 293. 3. Red Bull KTM Ajo 214. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 212. 5. Red Bull KTM Tech3, 169. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 134. 7. MT Helmets – MSI 128. 8. CIP Green Power 87. 9. Rivacold Snipers 84. 10. Angeluss MTA Team 82. 11. SIC58 Squadra Corse 70. 12. BOE Motorsports 52. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.