Moto3-WM-Leader Izan Guevara: «Dürfen nicht abheben»

Mit seinem achten Podest in diesem Jahr schaffte es Izan Guevara in Misano erstmals in seiner Moto3-Karriere an die Spitze der WM-Tabelle. An seiner Arbeitsweise ändere das aber nichts, beteuert der Spanier.

Der dritte Platz in Misano reichte Izan Guevara, um sich an die Spitze des WM-Klassements in der GP-Einsteigerklasse zu setzen. Denn der bisherige WM-Leader Sergio Garcia erlebte ein Rennen zum Vergessen.

Der GASGAS-Teamkollege von Guevara wurde in der ersten Kurve von der Strecke geschoben, stürzte in der fünften Runde, fuhr weiter und wurde schliesslich disqualifiziert, weil er die blauen Flaggen ignoriert hatte.

Garcias Pech sorgte dafür, dass Guevara mit elf Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann ins sechstletzte Kräftemessen der Saison in Aragón steigt. Entsprechend gross ist die Motivation des Spaniers, den neunten Podestplatz in dieser Saison einzufahren und damit seine Führung in der Gesamtwertung auszubauen.

Der 18-Jährige aus Mallorca sagt: «Ich verbinde die Strecke in Aragón mit grossartigen Erinnerungen, denn ich konnte dort in den vergangenen Jahren ein paar sehr gute Rennen zeigen. 2020 fuhr ich dort drei Siege in Folge in der Moto3-Junioren-WM ein, in der ich um den Titel kämpfte und ihn schliesslich auch eroberte.»

«Ich war in Aragón immer gut unterwegs, aber wir dürfen nicht abheben», mahnt der vierfache GP-Sieger gleichzeitig. «Ich liege zum ersten Mal an der Spitze der Moto3-WM, doch an unserer Arbeitsweise wird sich nichts ändern. Ich werde weiterhin versuchen, in der Spitzengruppe zu sein und das Rennen zu geniessen. Das Ziel lautet, ein weiteres Mal aufs Podest zu kommen.»

Moto3-WM-Stand (nach 14 von 20 Rennen):

1. Guevara 204 Punkte. 2. Garcia 193. 3. Foggia 169. 4. Masia 147. 5. Deniz Öncü 140. 6. Sasaki 138. 7. Suzuki 124. 8. Migno 84. 9. Tatay 70. 10. Holgado 67. 11. Yamanaka 65. 12. Artigas 64. 13. Toba 63. 14. Moreira 63. 15. Riccardo Rossi 59. 16. Muñoz 52. 17. McPhee 47. 18. Ortolá 46. 19. Nepa 36. 20. Adrian Fernández 29. 21. Bartolini 24. 22. Kelso 24. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 262 Punkte. 2. Honda 251. 3. KTM 230. 4. Husqvarna 174. 5. CFMOTO 103.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 397 Punkte. 2. Leopard Racing 293. 3. Red Bull KTM Ajo 214. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 212. 5. Red Bull KTM Tech3, 169. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 134. 7. MT Helmets – MSI 128. 8. CIP Green Power 87. 9. Rivacold Snipers 84. 10. Angeluss MTA Team 82. 11. SIC58 Squadra Corse 70. 12. BOE Motorsports 52. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.