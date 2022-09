Überraschung: Jaime Masiá wechselt zu Leopard-Honda 16.09.2022 - 20:19 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Jaume Masia: Von KTM zu Honda © Gold & Goose Daniel Holgado Zurück Weiter

In der Moto3-Klasse bleibt kaum ein Team für die kommende Saison unverändert. Jaume Masia wollte eigentlich in die Moto2 aufsteigen, geht aber zu Leopard Honda. Die Teams von Ajo und Tech3 treten mit neuen Fahrern an.