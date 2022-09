Tech3 KTM: 2023 mit Dani Holgado und Rookie Farioli

Das Red Bull-KTM-Tech3 Team hat sein Moto3-Line-up für 2023 bekanntgegeben. Daniel Holgado wird vom Red Bull KTM Ajo-Team transferiert. Dazu wird mit Filippo Farioli ein italienischer Red Bull-Rookie ins Team geholt.

Das KTM-Tech3-Team, das in dieser Saison mit den Moto3-Piloten Deniz Öncü und Adrián Fernández unterwegs ist, stellt sich für 2023 neu auf. Ein Neuzugang ist Daniel Holgado, der aktuell in seiner Rookie-Saison die Moto3-WM im Red Bull KTM Ajo Team bestreitet. Der Spanier tauscht seinen Platz mit Öncü, der neben Rookies-Cup-Leader José Antonio Rueda von der Ajo-Mannschaft unter Vertrag genommen wurde.

Der erst 17-jährige Holgado erzielte bei seinen diesjährigen 15 WM-Auftritten acht Top-10-Plätze, in Aragón stand er als Dritter zum ersten Mal auf dem Podest. In der Gesamtwertung liegt der Dritte des Red Bull Rookies-Cups 2021 derzeit an neunter Stelle.

Holgados Ziel für seine zweite Moto3-Saison ist klar: «Ich will um Podestplätze, um Siege und um den Titel kämpfen.»

Holgados Teamkollege wird Filippo Farioli, der Italiener liegt im Red Bull Rookies-Cup aktuell auf Rang 8 und gewann zuletzt das Rennen der Junioren-WM in Misano auf einer GASGAS des Aspar-Teams. 2023 wird er sein Debüt in der Weltmeisterschaft auf KTM geben. Der 17-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung: «Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Chance erhalte. Ich werde mein Maximum geben und möglichst viel lernen, um gute Ergebnisse zu liefern.»

Teamchef Hervé Poncharal äußerte sich zum Deal ebenfalls erwartungsvoll. «Ich bin froh, Daniel zurück in unserem Team zu haben. Er war 2021 für einige Rennen unser Fahrer, aber leider haben wir ihn dann aufgrund verschiedener Ursachen abgegeben. Wir haben immer an ihn geglaubt und aktuell zeigt er beeindruckende Leistungen.»

Holgado sollte 2022 ursprünglich im Tech3 Team unterkommen, jedoch wurde er innerhalb der Pierer-Gruppe kurzerhand ins Ajo Team transferiert, damit Adrián Fernández mit seinem Bruder Raúl bei Tech3 fahren kann.

Auch für Moto3-Rookie Farioli ist Poncharal zuversichtlich: «Filippo hat sich in der zweiten Saisonhälfte 2022 enorm gesteigert. Er ist ein interessanter Junge voller Energie. Ich bin mir sicher, er wird gut in unsere Familie passen.»

Moto3-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Guevara 229 Punkte. 2. García 196. 3. Foggia 171. 4. Sasaki 158. 5. Masia 155. 6. Deniz Öncü 153. 7. Suzuki 128. 8. Migno 84. 9. Holgado 83. 10. Tatay 77. 11. Artigas 69. 12. Yamanaka 65. 13. Moreira 64. 14. Toba 63. 15. Muñoz 61. 16. Riccardo Rossi 59. 17. Ortolá 56. 18. McPhee 53. 19. Adrián Fernández 40. 20. Nepa 36. 21. Bartolini 24. 22. Kelso 24. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 287 Punkte. 2. Honda 255. 3. KTM 246. 4. Husqvarna 194. 5. CFMOTO 110.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 425 Punkte. 2. Leopard Racing 299. 3. Red Bull KTM Ajo 238. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 193. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 146. 7. MT Helmets – MSI 129. 8. Angeluss MTA Team 92. 9. CIP Green Power 87. 10. Rivacold Snipers 84. 11. SIC58 Squadra Corse 70. 12. BOE Motorsports 61. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.