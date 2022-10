Izan Guevara auf Wolke 7: «Ich habe es geschafft!»

GASGAS-Fahrer Izan Guevara gewann am Sonntag den Moto3-GP auf Phillip Island und damit auch die Weltmeisterschaft. Nach dem Rennen konnte er sein Glück kaum fassen.

Izan Guevara gewann bereits in seiner Rookie-Saison mit dem Aspar-Team in der Moto3-Weltmeisterschaft 2021 sein erstes Rennen. In Austin triumphierte er in einem Rennen, das vorzeitig abgebrochen werden musste, die Saison beendete der Spanier auf Gesamtrang 8 mit 125 Zählern.

Für 2022 blieb er im Team von GP-Legende Jorge «Aspar» Martinez. Guevara hatte sich ganz klar den Titelgewinn auf die Fahne geschrieben. Beim 18. Rennen der Saison triumphierte der aus Mallorca stammende Guevara zum sechsten Mal in diesem Jahr, gleichzeitig reichte der Erfolg zum Gewinn der Moto3-Weltmeisterschaft.

Guevara ist 18 Jahre alt und hat erst 36 GP-Rennen auf seinem Konto. «Ich bin so glücklich mit meinem bisherigen Karriereverlauf. 2019 habe ich den European Talent Cup gewonnen und bin dann in den JuniorGP aufgestiegen. Dort gewann ich in meinem ersten Jahr mit Aspar den Titel», holte Guevara aus. «Das Team hat mich dann auch in die Weltmeisterschaft gebracht.»

«Im letzten Jahr bin ich eine starke erste Saison gefahren, in Austin konnte ich meinen ersten Grand Prix gewinnen. Eine wirklich gute Rookie-Saison», sagte der GASGAS-Fahrer am Sonntag nach dem Rennen in Australien.

Guevara: «In diesem Jahr habe ich in jedem Rennen Druck gemacht, um meinen Traum von der Weltmeisterschaft Wirklichkeit werden zu lassen. Heute habe ich es geschafft, ich bin überglücklich.»

«Beim Rennstart war es wirklich kompliziert mit den leicht nassen Streckenbedingungen, doch die Piste trocknete schnell ab und ich fühlte mich sehr wohl», berichtete er von seinem Rennen auf Phillip Island. «Mit meiner Pace war es möglich, in der Führungsgruppe zu pushen. Ich bin so unglaublich glücklich mit diesem Titel. Ich möchte meinem Team, meiner Familie und all den Fans für die großartige Unterstützung danken.»

Abschließend fügte Guevara hinzu: «Ich war sehr fokussiert auf das Rennen, in jedem Überholmanöver habe ich das Risiko vermieden. Die Meisterschaft mit einem Sieg zu feiern ist ein unglaublicher Moment, den ich sehr genieße.»

Moto3-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Izan Guevara, GASGAS, 23 Rdn in 37:38,762 min

2. Deniz Öncü, KTM, + 0,345 sec

3. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,460

4. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,560

5. Stefano Nepa, KTM, + 7,428

6. John McPhee, Husqvarna, + 7,496

7. Diogo Moreira, KTM, + 7,574

8. Joel Kelso, KTM, + 7,575

9. Dennis Foggia, Honda, + 16,794

10. Riccardo Rossi, Honda, + 16,831

11. David Muñoz, KTM, + 17,066

12. Carlos Tatay, CFMOTO, + 17,768

13. Ivan Ortolá, KTM, + 17,884

14. Xavier Artigas, CFMOTO, + 21,354

15. Jaume Masiá, KTM, + 22,414

Moto3-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Guevara 290 Punkte (Weltmeister). 2. Garcia 225. 3. Foggia 223. 4. Sasaki 207. 5. Öncü 174. 6. Masia 164. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Moreira 93. 10. Holgado 88. 11. Riccardo Rossi 87. 12. Munõz 84. 13. Tatay 84. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 78. 16. McPhee 72. 17. Nepa 64. 18. Toba 63. 19. Ortolá 62. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1.GASGAS 348 Punkte. 2. Honda 307. 3. KTM 290. 4. Husqvarna 243. 5. CFMOTO 122.



Team-WM:

1.GASGAS Aspar Team 515 Punkte. 2. Leopard Racing 351. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 279. 4. Red Bull KTM Ajo 252. 5. Red Bull KTM Tech3, 214. 6. MT Helmets-MSi 172. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 172. 8. Angeluss MTA Team 126. 9. Rivacold Snipers 100. 10. CIP Green Power 999. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 84. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.