Weltmeister Izan Guevara (GASGAS): «Ich lache gerne»

Izan Guevara gewann in einem beherzten Moto3-Rennen auf Phillip Island im Oktober die Moto3-Weltmeisterschaft. Vor dem Saisonfinale in Valencia am Wochenende sprach der Spanier über seinen bisher größten Erfolg.

Izan Guevara ist 18 Jahre jung, er kommt aus Palma de Mallorca und 2022 absolvierte er seine zweite Saison in der Moto3-Weltmeisterschaft. Der GASGAS-Fahrer holte in 19 von 20 Rennen 2022 sechs Siege und fünf weitere Top-3-Platzierungen. Beim GP auf Phillip Island fuhr der Fahrer vom Aspar-Team mit einem Sieg zum WM-Titel in der umkämpften 250er-Klasse. Im Interview sprach er über die Höhen und Tiefen in seiner Saison.

Wie fühlst du dich?



Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin Weltmeister nach einer fantastischen Saison. Ich habe während des Rennens in Australien alles gegeben, was ich konnte, und am Ende ist der Traum wahr geworden. Ich möchte dem Team für all ihre Unterstützung, meiner Familie und all meinen Freunden danken.

Wann hast du angefangen zu glauben, dass du um den Titel kämpfen könntest?



Von Anfang des Jahres an dachte ich, dass dies eine starke Saison werden könnte. Ich habe mir nicht vorgestellt, auf diesem Niveau zu sein, aber ich war zuversichtlich, dass ich bis zum Ende, bis zum Rennen in Valencia, um den Titel kämpfen würde. Als ich jedoch definitiv dachte, dass es möglich ist, war in Aragón. Nach dem Rennen im Motorland war die Weltmeisterschaft zum Greifen nah und wir alle sagten: «Es ist Zeit, den Titel zu holen». Von da an konnten wir den Abstand zu meinen Konkurrenten halten und alles wurde einfacher.

Welcher Moment der Meisterschaft weckt bei dir die schönsten Erinnerungen?



Meine schönste Erinnerung war, als wir in sechs Rennen in Folge auf das Podium gefahren sind und zweimal sogar als Sieger. Ich werde mich auch an das Sachsenring-Rennen erinnern, weil es das erste Rennen war, bei dem ich mit einem großen Vorsprung triumphiert haben, fast fünf Sekunden vor dem Zweiten, das ist in der Moto3 nicht einfach. Ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben und es ist eine Erinnerung, die ich immer bei mir tragen werde.

Welchen Moment würdest du löschen? Was würdest du sagen, war der schwierigste Moment?



Der Saisonstart war sehr hart. Wir hatten Strafen in Katar, als wir auf der Pole-Position standen, in Argentinien ging unser Motor kaputt, als ich in Führung lag, in Austin wurden wir bestraft, weil wir einen Frühstart hatten. Aber wenn ich mich für einen entscheiden muss, denke ich, dass Silverstone ein sehr schwieriger Moment war. Sergio und ich gingen mit einem beträchtlichen Vorsprung auf Foggia in diesen Grand Prix, aber in diesem Rennen haben wir viele Punkte verloren.

Wie wichtig war das Team in dieser Saison?



Ohne sie wäre dies nicht möglich gewesen. Am Ende sind wir alle ein Team und das ist unsere größte Stärke. Wir waren dieses Jahr eine tolle Truppe, wir haben zusammengehalten und dieser Titel ist der Lohn für all die harte Arbeit, die das gesamte Team während der Saison geleistet hat.

Was ist der nächste Schritt nach dem Gewinn der Moto3-Meisterschaft?



Der nächste Schritt wird der Sprung in die Moto2 sein, aber jetzt möchte ich mich darauf konzentrieren, diesen Moto3-Titel zu genießen, und nächstes Jahr werden wir in der mittleren Klasse unser Bestes geben.

Wie würdest du dich als Fahrer definieren? Und als Mensch?



Ich definiere mich selbst als einen aggressiven Fahrer, wenn es der richtige Moment ist. Ich bin sehr konkurrenzfähig und stark auf der Bremse. Als Mensch lache ich immer und bin gut gelaunt. Ich mache gerne Witze und hänge gern mit Leuten ab, aber wenn ich mir ein negatives Adjektiv geben muss, dann dass ich sehr stur bin.

Glaubst du, der junge Izan wäre stolz auf das, was du erreicht hast?



Ohne jeden Zweifel. Wenn du mir als Kind gesagt hättest, dass ich Weltmeister werde, hätte ich es nicht geglaubt. Meine Karriere war so schnell wie schwierig. Irgendwann in meiner Karriere stand ich kurz davor, aufzugeben, weil wir nicht genug Geld hatten. Glücklicherweise konnten wir wie in diesem Jahr weiter antreten und um Titel kämpfen.

Was ist das Wichtigste, was du dieses Jahr gelernt hast?



Ich denke, dass der Kampf um einen Titel einen sehr reifen lässt. Ich habe gelernt, näher am Team zu bleiben, konstant zu arbeiten, meine Stärken und Schwächen zu kennen. Kurz gesagt, dieses Jahr hat uns geholfen, uns auf der Strecke mental zu verbessern und mit widrigen Situationen besser umzugehen.

Wem widmest du diesen Sieg?



Der erste Gedanke geht an meine Familie. Sie sind diejenigen, die mir alles gegeben haben, um meinen Traum wahr werden zu lassen. Ohne sie an meiner Seite wäre es nicht möglich gewesen. Zweitens möchte ich diesen Titel meinem Team für all die Arbeit widmen, die es in dieser Saison geleistet hat. Am Ende haben wir alle zusammen diesen wohlverdienten Titel erreicht.