Öncü und Rueda absolvierten ersten Test für 2023

In der Vorbereitung auf die Moto3-Saison 2023 testeten Team-Rückkehrer Deniz Öncü und Moto3-Neuling José Antonio Rueda für Red Bull KTM Ajo in Jerez. Teambesitzer Aki Ajo zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden.

Am vergangenen Wochenende testete Red Bull KTM Ajo auf der spanischen Rundstrecke in Jerez. Deniz Öncü, der 2023 in seine insgesamt fünfte Moto3-Saison starten wird, absolvierte bei seiner Rückkehr ins Team (2019 war der Türke aus Alanya für fünf WM-Läufe als Ersatz für Bruder Can Teil des Rennstalls) insgesamt 69 Runden.

Der 19-Jährige, der lediglich an einem Testtag mit von der Partie war, resümierte: «Wir haben den ersten Arbeitstag mit dem Bike und dem Team beendet. Es war ein sehr guter Tag, denn wir hatten von Beginn an das richtige Händchen beim Set-up. Ich habe mich über den Tag hinweg verbessert. Ich freue mich, zum Team zurückgekehrt zu sein und gemeinsam die Saison 2023 zu bestreiten.»

Teamkollege José Antonio Rueda, der erst zwei Moto3-Starts – jeweils einen 2021 und 2022 – absolviert hat und mit dem Team 2023 in seine erste Vollzeit-Saison starten wird, spulte in drei Tagen 165 Runden auf dem 4,428 Kilometer langen Rundkurs in Jerez ab. Der 17-Jährige zeigte sich über die Testleistung sichtlich zufrieden, auch wenn der Red-Bull-Rookies-Cup-Sieger und JuniorGP-Sieger von 2022 den Test aufgrund der Bedingungen vorzeitig beenden musste.

«Die drei Testtage sind für mich sehr gut verlaufen. Wir haben uns jeden Tag ein wenig gesteigert und ein besseres Gefühl für das Bike bekommen. Ich möchte dem Team danken, denn ich habe mich bei der Arbeit mit ihnen sehr wohl gefühlt und konnte viel Wissen aufnehmen. Es ist schade, dass wir den letzten Tag frühzeitig beenden mussten, aber ich freue mich auf den Saisonstart 2023», zog der Spanier sein Fazit.

Auch Teambesitzer Aki Ajo meldete sich nach dem Test zu Wort. Der Finne erklärte: «Dieser Test war sehr wichtig für uns, denn wir starten mit zwei neuen Fahrern in die Moto3-GP-Saison 2023. Der Test mit Deniz und José Antonio ist sehr gut verlaufen. Das ist wichtig für uns, denn wir haben nächstes Jahr weniger Testtage. Deniz ist zwar nur an einem Tag gefahren, er hat aber ein gutes Gefühl und Verständnis für das Bike entwickelt und das mit seiner Performance unterstrichen.»

«José Antonio hat erstmals mit KTM zusammengearbeitet und drei Tage in Jerez verbracht. Wir sind zufrieden mit den Ergebnissen, die er gezeigt hat», führte Ajo fort.

Übrigens: Rueda gewann die Junior-GP-Serie auf Honda.

Sowohl Öncü als auch Rueda werden den nächsten Test auf der spanischen Strecke in Jerez erst am 9./10. März 2023 absolvieren.