David Alonso: Verzögerter Moto3-WM-Einstieg

Aufgrund seines jungen Alters stieg David Alonso nach dem Sieg des Red Bull Rookies Cup 2021 nicht sofort in die Moto3-WM auf. 2023 wird der 16-Jährige nun im GASGAS Aspar Team als Moto3-Stammpilot unterwegs sein.

Der Kolumbianer David Alonso marschierte im Eiltempo durch die europäischen Nachwuchsklassen. 2020 gewann er für Aspar den European Talent Cup, nur ein Jahr später holte er sich im Alter von 15 Jahren den Gesamtsieg im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Er stieg aber nicht direkt in die WM auf. Stattdessen konzentrierte sich der in Madrid lebende Youngster im GASGAS Aspar Junior Team 2022 auf den JuniorGP, den er auf Gesamtrang 7 abschloss.

Für 2023 wurde das Alterslimit für alle GP-Klassen auf 18 Jahre angehoben. Dank der Sonderregelung, dass der Sieger des Red Bull Rookies Cup im kommenden Jahr noch mit 16 Jahren in die Moto3-Weltmeisterschaft aufsteigen darf (ab 2024 sind es dann mindestens 17 Jahre), bietet das GASGAS Aspar Team Alonso 2023 in der Moto3-WM auf. Mit dem Japaner Ryusei Yamanaka hat Alonso einen erfahrenen Teamkollegen an seiner Seite.

Sein Debüt in der Weltmeisterschaft gab der junge Südamerikaner bereits 2021, als er in Misano den verletzten Sergio Garcia vertrat. Das Rennen beendete Alonso auf Platz 22. Bei seinem Wildcard-Einsatz in Portimão 2022 landete er als 27. ebenfalls außerhalb der Punkteränge.

Alonso wird 2023 einer von sechs Moto3-Neulingen sein. Neben ihm kämpfen somit auch David Salavador, Syarifuddin Azman, José Antonio Rueda, Collin Veijer und Filippo Farioli um den Titel «Rookie of the Year».

Teamchef Jorge Martinez «Aspar» vertraut auf seinen Schützling: «David ist das Ergebnis unserer langjährigen harten Arbeit im Nachwuchsbereich. Wir arbeiten mit ihm seit fünf Jahren zusammen und jetzt geht er mit uns den Schritt in die Weltmeisterschaft. Er trägt all unsere Teamwerte in sich, die er über die Jahre hinweg von Nico Terol und dem Aspar Junior Team gelehrt bekommen hat.»

Auch Alonso weiß das Engagement seines Teams zu schätzen. «Dank Aspar kann ich meinen Traum, in der Weltmeisterschaft zu fahren, verwirklichen. In den letzten beiden Jahren habe ich im JuniorGP viel gelernt, das wird mir bei dem Schritt in die Weltmeisterschaft garantiert helfen. Wir gehen diese neue Etappe ohne Druck an. Ich möchte so viele Erfahrungen wie möglich sammeln und all die mir unbekannten Strecken kennenlernen.»