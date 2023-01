Artigas und Kelso: Besuch bei SuperEnduro-WM in Riesa 09.01.2023 - 10:01 Von Mario Furli

Joel Kelso, Taddy Blazusiak und Xavier Artigas

Die Moto3-Piloten von CFMOTO Racing PrüstelGP, Xavier Artigas und Joel Kelso, waren am Wochenende Überraschungsgäste beim SuperEnduro-GP in der SACHSENarena in Riesa.