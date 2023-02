Sachsenring: CFMOTO-Team mit Artigas & Kelso bereit

Auf dem Sachsenring bietet sich morgen ab 10 Uhr die Gelegenheit, das Prüstel-Team und die Fahrer Artigas und Kelso näher kennenzulernen.

Für alle GP-Fans, die die nächsten Testfahrten und den Saisonstart in Portimão (26. März) nicht erwarten können, ergibt sich am morgigen Sonntag (26. Februar) am Sachsenring die Möglichkeit, etwas Rennluft zu schnuppern. Denn morgen um 10 Uhr öffnen sich die Tore zur Werkstatt des sächsischen Rennteams CFMOTO Racing PrüstelGP. Um 11 Uhr werden die beiden CFMOTO-Moto3-WM-Piloten Xavier Artigas und Joel Kelso gemeinsam mit Moderator Lukas Gajewski und Teamchef Florian Prüstel das neue Bikedesign für 2023 präsentieren.

Als Rahmenprogramm zur Teampräsentation warten weitere Highlights auf die Besucher, unter anderem verschiedene Straßenmotorräder von CFMOTO, ein Food-Truck mit regionalen BBQ-Spezialitäten sowie die Möglichkeit zur Besichtigung des Racetrucks des Prüstel-Teams.

Auch die Freunde der Offroad-Szene werden nicht enttäuscht sein, denn die Veranstalter des deutschen SuperEnduro WM-Laufs in Riesa sind vor Ort und haben ihr Showbike dabei. Junge Talente, die sich für den Rennsport interessieren, können am Stand des AMC Sachsenring auf Pocket- und Minibikes probesitzen und sich im Gespräch mit Nachwuchstrainern informieren. Highlight der Ausstellung wird neben den Moto3-Bikes ein Prototyp der CFMOTO MT800 SPORT R sein. Dieses Modell ist ein Upgrade der beliebten Reise-Enduro MT800 und wurde der Öffentlichkeit bisher erst einmal auf Europas größter Motorradmesse, der EICMA in Mailand, präsentiert. Es ist angelehnt an das Moto3-Design des CFMOTO-Werksteams.

Sofern die Rennstrecke am Sonntag nicht im Schneechaos versinkt, haben Besucher um 13 Uhr die Chance, die CFMOTO-Werkspiloten Xavier Artigas und Joel Kelso direkt auf die Start/Ziel-Gerade des Sachsenrings zu begleiten für Bilder-Sessions. Im Anschluss wartet oberhalb des Parc Fermé ein Podium im CFMOTO-Design, wo Selfies mit und ohne Fahrern gemacht werden können. Der Sonntag steht voll im Zeichen der CFMOTO Racing PrüstelGP Fans.

Um die Heimat des deutschen Rennstalls PrüstelGP besser kennenzulernen und zu verstehen, gingen die beiden CFMOTO-Werkspiloten in dieser Woche auf große Sachsentour.

Sie waren standesgemäß auf CFMOTO-Bikes unterwegs. Stationen im umfangreichen Reiseplan waren Leipzig (CFMOTO Motorradhaus), Dresden (Altstadt), Chemnitz (Innenstadt), Riesa (SuperEnduro SACHSENarena), Mülsen (ArenaE) und Oberlungwitz (Rathaus).

Neben den vielen Eindrücken und Sehenswürdigkeiten, die Sachsen zu bieten hat, haben der Spanier Artigas und der Australier Kelso viele offenherzige Menschen getroffen und ungewöhnliche Situationen erlebt. «Das spricht für die große Motorsport-Begeisterung in der Region um den Sachsenring, aber auch darüber hinaus», freute sich die Prüstel-Familie.