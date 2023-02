CFMOTO PrüstelGP: 2023 auf den nächsten Level?

Das sächsische CFMOTO-PrüstelGP-Team will nach vier mageren Jahren an alte Erfolge anknüpfen. Xavi Artigas und Joel Kelso

Vor den Partnern des sächsischen Rennstalls fand am Samstagabend die offizielle Präsentation des neuen Bike-Designs im Start- und Zielturm des traditionsreichen Sachsenrings statt. Moderiert von Lukas Gajewski, der unter anderem bereits die MotoGP-WM sowie die IDM bei DAZN moderierte, wurde außerdem die Zielsetzung für die kommende Saison besprochen und noch einmal live die spanisch-australische Fahrerpaarung vorgestellt. Neben den Fahrern, dem Spanier Xavier «Xavi» Artigas (19) und seinem neuen Teamkollegen, dem Australier Joel Kelso (19), wurde im Gespräch mit Teamchef Florian Prüstel außerdem über die Kooperation mit CFMOTO gesprochen.

Nachdem sich CFMOTO und PrüstelGP im Debütjahr 2022 miteinander vertraut gemacht haben, Wissen sowie Fähigkeiten ausgetausch wurde und über die Saison hinweg immer intensiver zusammengearbeitet wurde, soll in der kommenden Saison die sportliche Performance des Teams des chinesischen ATV- und Motorradherstellers auf das nächste Level gebracht werden. Das Teamdesign des letzten Jahres wurde weiterentwickelt und wirkt durch die kräftigen Kontrastfarben 2023 noch dynamischer und sportlicher als im Vorjahr daher.

Die geladenen Gäste erwartete zudem ein Rundgang durch die Race Control, die das Herzstück der Rennleitung darstellt. In einem Vortrag wurde ein einzigartiger Einblick hinter die Kulissen des Sachsenrings gegeben, der den meisten Freunden dieses Sports in der Regel verborgen bleibt. Nach einem kurzen Gang durch die Boxengasse konnten die Gäste das neue Layout des Race-Trucks bestaunen und trafen dann eine Doppelbox voller CFMOTO-Straßenmotorräder. Das Highlight dabei: der Prototyp einer CFMOTO MT800 SPORT R, einer Weiterentwicklung der beliebten Reiseenduro MT800 – angelehnt an das Moto3-Design des Rennteams.

Durch den dichten Schneefall und die toll inszenierte Farbkulisse des Sachsenring-Towers ergab sich eine spektakuläre und würdige Präsentationsfläche für das CFMOTO-Werksteam.

Der exklusive Event dokumentierte den offiziellen Startschuss in die Rennsaison 2023. Schlag auf Schlag ging es weiter, denn heute begeisterte das Team im Stammsitz von CFMOTO Racing PrüstelGP (Hohensteiner Straße 12, D-09353 Oberlungwitz) seine Fans und Freunde bei der öffentlichen Teampräsentation.

Xavier Artigas:

«Zuerst wird es darum gehen, bei den Tests zu sehen, wie wir dort abschneiden können, bevor wir in die Rennsaison starten. Damit schaffen wir eine gute Grundlage. Ich fühle mich mittlerweile viel vertrauter mit meiner CFMOTO, als es zu Beginn der letzten Saison der Fall war. Innerhalb des Teams kennen wir uns gut und wissen so ganz genau, an welchen Stellschrauben wir zuerst Hand anlegen müssen, um unsere Leistung weiter verbessern zu können. Ich freue mich auf die kommende Saison. Also – 2023 geht jetzt los!»

Joel Kelso:

«Mein Ziel ist es, das Potenzial des Teams und von mir als Fahrer voll auszuschöpfen. Für mich persönlich war es die beste Entscheidung, zu diesem Team zu kommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen guten Start in die Saison hinlegen können. In der Moto3-WM ist die Leistungsdichte sehr eng. Ich hoffe, dass wir das Maximum an Ergebnissen herausholen können.»