Portimão: Erster Moto3-Sieg für Holgado und Tech3

Die WM-Saison 2023 begann für Daniel Holgado und das Red Bull KTM Tech3 Team mit einem viel umjubelten ersten GP-Sieg in der Einsteigerklasse. David Muñoz und Diogo Moreira komplettierten das Podest.

In einem klassischen Moto3-Rennen kämpften im Autódromo Internacional do Algarve bis zum Schluss zehn Fahrer in der Führungsgruppe. Die Positionen wechselten ständig, konstant an der Spitze aber hielt sich Tech3-KTM-Pilot Dani Holgado. Sein erster GP-Sieg war am Ende der Lohn für die starke Vorstellung.

Den größten Schreckmoment erlebte der Junioren-Weltmeister von 2021 nach der Zieldurchfahrt: Holgado jubelte, Joel Kelso (9.) wollte dahinter offenbar eine Abreißscheibe entfernen, fuhr aber auf den Rennsieger auf und flog hart ab. Der CFMOTO-Neuzugang wurde zur Kontrolle ins Medical Center gebracht.

Hinter David Muñoz (BOÉ Motorsports) und Diogo Moreira (MT Helmets – MSi) landete Rookie José Rueda aus dem Red Bull KTM Ajo Team auf Platz 4. Dessen Teamkollege Deniz Öncü zeigte nach Start aus der Boxengasse eine bemerkenswerte Aufholjagd, die ihn noch auf Rang 10 brachte.

Bester Honda-Pilot war Leopard-Rückkehrer Jaume Masia, der als Fünfter vor Pole-Setter Ayumu Sasaki aus dem neu formierten Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team blieb.

So lief das erste Moto3-Rennen der Saison:

Start: Deniz Öncü hat beim Start in die Aufwärmrunde ein Problem und muss dem Feld deshalb aus der Boxengasse nachjagen.



1. Runde: Joel Kelso übernimmt von Startplatz 3 die Führung, dahinter reihen sich Dani Holgado und Pole-Setter Ayumu Sasaki ein. Rookie José Rueda fällt nach schlechtem Start zurück. Ogden stürzt in Kurve 4.



2. Runde: Tech3-KTM-Pilot Holgado übernimmt die Führung.



3. Runde: BOE-Fahrer David Muñoz ist auf dem Vormarsch, er geht an Xavi Artigas vorbei und nimmt Sasaki (3.) ins Visier.



4. Runde: Alonso stürzt in Kurve 1 nach Kontakt mit Ortolá aus den Top-10. Ortolá bekommt dafür einen doppelten Long-Lap-Penalty aufgebrummt.



5. Runde: Sasaki führt nach Start-Ziel kurzzeitig, aber Holgado kontert. Um Platz 3 kämpfen Kelso und Muñoz. Tech3-Rookie Filippo Farioli stürzt auf Platz 25 liegend.



7. Runde: Holgado hält die Führung, gefolgt von Muñoz, Masia, Sasaki und Artigas.



9. Runde: Sasaki übernimmt die Führung vor Holgado, Artigas und Muñoz.



10. Runde: Zur Halbzeit sind noch zwölf Fahrer in der umkämpften Führungsgruppe, nun wieder mit Holgado an der Spitze. Artigas und Moreira schieben sich in die Top-3.



11. Runde: Holgado fährt eine Lücke von einer knappen halben Sekunde heraus, dahinter toben die Positionskämpfe.



12. Runde: Holgado verpasst den Bremspunkt in Kurve 5, Sasaki profitiert und ist zurück auf Platz 1.



14. Runde: Muñoz ist auf Start-Ziel vorne, aber in Kurve 1 schiebt sich Holgado vorbei. Noch immer liegen die Top-10 in nur einer Sekunde.



15. Runde: Moreira und Muñoz wechseln sich zunächst auf Platz 1 ab, aber bis zum Ende der Runde ist Rueda plötzlich ganz vorne.



16. Runde: Holgado übernimmt wieder die Spitze, gefolgt von Sasaki, der nur eine Runde zuvor noch Zehnter war.



17. Runde: Drei Runden vor Schluss führt Holgado vor Moreira, Muñoz, Masia, Sasaki, Artigas, Rueda, Nepa, Toba und Kelso. Die vielen Überholmanöver in der Führungsgruppe sorgen für eine langsamere Pace, Öncü hat als Elfter nur noch eine Sekunde Rückstand.



18. Runde: Holgado hält die Führung, kommt aber nicht entscheidend weg. Dahinter lauern Muñoz, Moreira, Masia, Sasaki und Rueda.



Letzte Runde: Holgado bringt Platz 1 ins Ziel, Muñoz und Moreira komplettieren das Podest.

Ergebnis Moto3-Rennen, Portimão (26.3):

1. Holgado, KTM, 19 Rdn in 34:27,061 min

2. Muñoz, KTM, + 0,160 sec

3. Moreira, KTM, + 0,175

4. Rueda, KTM, + 0,206

5. Masia, Honda, + 0,233

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,090

7. Nepa, KTM, + 1,125

8. Artigas, CFMOTO, + 1,137

9. Kelso, CFMOTO, + 1,268

10. Öncü, KTM, + 1,409

11. Toba, Honda, + 2,852

12. Salvador, KTM, + 6,931

13. Suzuki, Honda, + 9,722

14. Rossi, Honda, + 9,748

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,771

16. Bertelle, Honda, + 19,803

17. Aji, Honda, + 20,317

18. Fenati, Honda, + 29,900

19. Whatley, Honda, + 29,904

20. Furusato, KTM, + 29,948

WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Holgado 25 Punkte. 2. Muñoz 20. 3. Moreira 16. 4. Rueda 13. 5. Masia 11. 6. Sasaki 10. 7. Nepa 9. 8. Artigas 8. 9. Kelso 7. 10. Öncü 6. 11. Toba 5. 12. Salvador 4. 13. Suzuki 3. 14. Rossi 2. 15. Yamanaka 1.