Hervé Poncharal: «Sieg lässt alles andere vergessen»

Für Daniel Holgado begann seine zweite Moto3-Saison mit einem Paukenschlag, denn im dritten Meisterschaftsjahr des Red Bull KTM Tech3 Teams holte der Neuzugang in Portimão den ersten Mannschaftssieg.

Das Red Bull KTM Tech3 Team tritt seit 2020 in der Moto3-Weltmeisterschaft an. Nach drei Jahren im Team wechselte der Türke Deniz Öncü für die Saison 2023 ins Ajo-Team und wurde bei Tech3 durch Daniel Holgado ersetzt. Der 17-jährige Spanier beeindruckte in seiner Rookie-Saison 2022 mehrfach und schaffte es in Aragón bereits als Dritter aufs Podest.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose José Antonio Rueda © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Stefano Nepa © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose José Antonio Rueda © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Daniel Holgado gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Daniel Holgado © Gold & Goose Muñoz, Holgado, Moreira Zurück Weiter

Beim Saisonauftakt der Moto3-WM 2023 auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» gab der KTM-Pilot eine weitere Talentprobe ab und sicherte sich seinen ersten Sieg auf der Weltmeisterschaftsbühne. Dies war zugleich der erste Sieg für das Tech3 Team in der kleinsten Hubraumklasse. «Wir haben schwierige Zeiten durchlebt, die hin und wieder Zweifel aufkamen ließen. Aber dieser Sieg lässt uns alles andere vergessen, das ist das beste Gefühl der Welt», strahlte der erleichterte Teamchef Hervé Poncharal.

Holgado demonstrierte von Startplatz 4 frühzeitig seine Siegambitionen, indem er einen Großteil des 19-Runden-Krimis anführte und die Angriffe seiner Konkurrenten erfolgreich abwehrte. Zum Schluss kämpften mit Jaume Masia (Leopard Honda), José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Diogo Moreira (MT Helmets), David Muñoz (BOE Motorsports) und Holgado fünf Fahrer um den Sieg.

Auf den letzten Metern konnte Holgado sich den entscheidenden Vorsprung verschaffen und überquerte den Zielstrich 0,160 sec vor Muñoz als Erster. «Es ist schwierig, diesen ersten Sieg in Worte zu fassen, denn ich bin so glücklich», stammelte ein überwältigter Holgado. «Wir haben seit dem Portimão-Test hart gearbeitet und dies hat sich im Rennen ausgezahlt.»

Poncharal fügte seine Glückwünsche hinzu: «Bravo Dani! Er war seit dem Test im Angriffsmodus und hatte nie Zweifel an seinen Fähigkeiten. Er hat sich gut in das Team eingefügt und es fühlt sich an, als wäre er schon mehrere Jahre bei uns. Es herrscht eine super Stimmung in der Box. Nun haben wir etwas Zeit zum Feiern, bevor wir in Argentinien einen neuen Angriff starten.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Portimão (26.3):

1. Holgado, KTM, 19 Rdn in 34:27,061 min

2. Muñoz, KTM, + 0,160 sec

3. Moreira, KTM, + 0,175

4. Rueda, KTM, + 0,206

5. Masia, Honda, + 0,233

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,090

7. Nepa, KTM, + 1,125

8. Artigas, CFMOTO, + 1,137

9. Kelso, CFMOTO, + 1,268

10. Öncü, KTM, + 1,409

11. Toba, Honda, + 2,852

12. Veijer, Husqvarna, + 6,904

13. Salvador, KTM, + 6,931

14. Suzuki, Honda, + 9,722

15. Riccardo Rossi, Honda, + 9,748

16. Yamanaka, GASGAS, + 9,771

17. Bertelle, Honda, + 19,803

18. Aji, Honda, + 20,317

19. Fenati, Honda, + 29,900

20. Furusato, Honda, + 29,948

21. Whatley*, Honda, + 29,904

22. Azman, KTM, + 29,969

23. Carrasco, KTM, + 30,066



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)



WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Holgado 25 Punkte. 2. Muñoz 20. 3. Moreira 16. 4. Rueda 13. 5. Masia 11. 6. Sasaki 10. 7. Nepa 9. 8. Artigas 8. 9. Kelso 7. 10. Öncü 6. 11. Toba 5. 12. Veijer 4. 13. Salvador 3. 14. Suzuki 2. 15. Rossi 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 25. 2. Honda 11. 3. Husqvarna 10. 4. CFMOTO 8.