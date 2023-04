Cecchini (Snipers Honda): «KTM schnappt Talente weg»

Snipers-Honda-Teamchef Mirko Cecchini erklärte, warum er 2023 in der Moto3-WM auf Romano Fenati setzt. Außerdem verriet der Italiener, warum ihm das Kräfteverhältnis zwischen Honda und KTM Schwierigkeiten bereitet.

Hinter dem Rivacold Snipers Team liegt eine durchwachsene Saison 2022. Nachdem die Mannschaft in Katar mit Andrea Migno siegreich gestartet war, landete der Italiener am Jahresende nur auf dem neunten WM-Rang. Mit dem verletzungsgeplagten Alberto Surra sammelte die italienische Mannschaft keinen einzigen WM-Zähler.

Teambesitzer Mirko Cecchini resümiert: «2022 war für uns keine gute Saison. Wir haben das Jahr gut begonnen, wir sind jedoch mit Migno danach vom Weg abgekommen. Wir wissen nicht warum, denn bei den ersten Rennen haben wir immer um das Podest gekämpft. Aber nachdem wir nach Europa gekommen waren, hatten wir zunehmend Probleme, die wir nicht verstanden haben.»

Für 2023 entschied sich Cecchini daher für eine Neubesetzung. Mit dem Routinier Romano Fenati und dem 19-jährigen Youngster Matteo Bertelle soll die Kehrtwende gelingen. «Ich weiß, dass Romano viel Talent hat, wir haben in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet. Für mich wird es leichter sein, mit ihm gute Resultate zu erzielen, als wenn ich zwei unerfahrene Piloten habe. Wir wissen, dass wir immer noch um Erfolge kämpfen können. Ich wollte einen Fahrer, der mir gute Ergebnisse bringt. Bertelle ist auch eine gute Wahl, aber er braucht Zeit, da er noch nicht lange mit der Moto3 fährt», kommentierte Cecchini seine Fahrerwahl.

Tatsächlich ist Fenati mit seinen 27 Jahren der erfahrenste Pilot im diesjährigen Moto3-Feld. Der Italiener tauchte 2012 in der Moto3-WM auf und sorgte als Rookie mit einem Sieg und drei weiteren Podestplätzen für viel Aufsehen. Es folgten fünf weitere erfolgreiche Jahre in der kleinsten Hubraumklasse, in der er 2017 bereits im Snipers Team an den Start ging und Vizeweltmeister wurde. Sein Aufstieg in die Moto2-WM wurde 2018 durch den Skandal-Akt gegen Stefano Manzi in Misano frühzeitig beendet.

2019 kehrte der 13-fache GP-Sieger mit Snipers zurück in die Moto3-WM, konnte jedoch nicht an seine alte Form anknüpfen.

2020 und 2021 belegte Fenati im Max Racing Team jeweils WM-Rang 14 und 5, woraufhin er sich im Speed Up-Team 2022 ein zweites Mal in der Moto2-Klasse versuchte. Dort wurde er jedoch nach nur sechs Rennen durch Alonso López ersetzt.

Fenatis dritte Rückkehr in die Moto3-Klasse verlief 2023 bislang ebenfalls wenig erfolgreich, in Portimão kam Fenati nicht über Position 19 hinaus, in Argentinien reichte es immerhin für Platz 13.

Teamchef Cecchini weiß, wie dringend das Team gute Ergebnisse braucht: «Ohne Resultate ist es schwierig, Sponsoren zu finden. Wir haben versucht, junge talentierte Fahrer zu engagieren. Jedoch stehen diese meist schon mit KTM in Kontakt, weshalb es schwierig ist, diese zu verpflichten. Es scheint so, als wäre die KTM das beste Bike, da es ständig gewinnt.»

Moto3-Ergebnis, Las Termas (2.4.):

1. Suzuki, Honda, 18 Rdn in 35:18,099 min

2. Moreira, KTM, + 4,571 sec

3. Migno, KTM, + 4,699

4. Holgado, KTM, + 8,814

5. Ogden*, Honda, + 11,512

6. Nepa, KTM, + 11,865

7. Toba, Honda, + 12,159

8. Artigas, CFMOTO, + 12,467

9. Yamanaka, GASGAS, + 12,844

10. Salvador, KTM, + 12,884

11. Azman, KTM, + 14,033

12. Bertelle, Honda, + 20,736

13. Fenati, Honda, + 26,304

14. Alonso, GASGAS, + 27,524

15. Whatley, Honda, + 37,275

16. Muñoz, KTM, + 39,602

17. Almansa, CFMOTO, + 41,959

18. Furusato, Honda, + 45,783

19. Ortolá, KTM, + 47,086

20. Farioli, KTM, + 47,380

21. Carrasco, KTM, + 53,918

22. Veijer, Husqvarna, + 55,636

23. Rueda, KTM, + 56,852

24. Öncü, KTM, + 1:23,159 min



*= 6-Sekunden-Penalty

WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Holgado, 38 Punkte. 2. Moreira 36. 3. Suzuki 27. 4. Muñoz 20. 5. Nepa 19. 6. Migno 16. 7. Artigas 16. 8. Toba 14. 9. Rueda 13. 10. Masia 11. Ogden 11. 12. Sasaki 10. 13. Salvador 9. 14. Yamanaka 7. 15. Kelso 7. 16. Öncü 6. 17. Azman 5. 18. Bertelle 4. 19. Veijer 4. 20. Fenati 3. 21. Alonso 2. 22. Whatley 1. 23. Rossi 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45. 2. Honda 36. 3. CFMOTO 16. 4. Husqvarna 10. 5. GASGAS 7.



Team-WM:

1. MT Helmets-MSi 41. 2. Red Bull KTM Tech3, 38. 3. Leopard Racing 38. 4. CIP Green Power 25. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 23. 6. BOE Motorsports 20. 7. Red Bull KTM Ajo 19. 8. Angeluss MTA 19. 9. SIC58 Squadra Corse 15. 10. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 14. 11. Visontrack 12. 12. GASGAS Aspar 9. 13. Rivacold Snipers 7.