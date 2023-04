Daniel Holgado (KTM/4.): «Wichtige Punkte geholt»

Daniel Holgado verteidigte mit dem vierten Platz in Argentinien seine WM-Führung

Daniel Holgado aus dem Red Bull KTM Tech3 Team blieb im Moto3-Rennen im Autódromo Termas de Río Hondo ruhig und sicherte sich den vierten Platz. Damit verteidigte der Spanier die WM-Führung, wenn auch nur knapp.

Auftakt-Sieger Dani Holgado fuhr auf der noch nassen Piste in Argentinien von Startplatz 10 los und machte gleich ein paar Positionen gut, womit er sich einen Platz in der Spitzengruppe sicherte. Er fuhr im achten Umlauf seine persönliche Bestzeit und begnügte sich danach mit dem Platz in der Verfolger-Gruppe von Leader Tatsuki Suzuki, der an der Spitze davonzog.

Der 17-Jährige aus Alicante ging nicht zu viele Risiken ein und profitierte von den Stürzen der Konkurrenz in den letzten Runden und dem Penalty gegen Scott Ogden, sodass er am Ende 13 Punkte bejubeln durfte. Mit einem Vorsprung von zwei WM-Zählern auf Diogo Moreira reist er zum nächsten Moto3-Kräftemessen in Austin.

«Wir hatten wegen des Regens schwierige Streckenbedingungen, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich blieb das ganze Rennen über in der Spitzengruppe und blieb sehr ruhig, als die anderen Fahrer verrückte Dinge anstellten. In den letzten Runden gab es ein paar Stürze, aber ich blieb im Rennen und wurde Vierter. Damit habe ich wichtige Punkte für die WM geholt. Nun freue ich mich schon auf die nächste Runde in Austin», fasste der Moto3-WM-Leader zusammen.

Sein Teamkollege Filippo Farioli bestritt in Termas de Río Hondo sein erstes Rennen auf nasser Fahrbahn und konzentrierte sich darauf, ins Ziel zu kommen. Von Startplatz 21 aus verlor er zu Beginn des Rennens einige Positionen, die er aber schnell wieder zurückeroberte. Er kämpfte mit den anderen Rookies Collin Veijer und José Antonio Rueda und kam vor ihnen auf Platz 20 ins Ziel.

«Ich gab mein Bestes, aber ich bin nicht sehr zufrieden mit dem, was wir diesmal geleistet haben», gestand der 18-jährige Italiener nach der Zieldurchfahrt. «Der Start war nicht so schlecht, aber mir fehlte das richtige Feeling und ich habe während des Rennens nie wirklich das Vertrauen gefunden. Wir werden nun hart arbeiten, um die ersten beiden Rennen der Saison zu analysieren, und wir werden voll motiviert nach Austin fahren», kündigte er ausserdem an.

Moto3-Ergebnis, Las Termas (2.4.):

1. Suzuki, Honda, 18 Rdn in 35:18,099 min

2. Moreira, KTM, + 4,571 sec

3. Migno, KTM, + 4,699

4. Holgado, KTM, + 8,814

5. Ogden*, Honda, + 11,512

6. Nepa, KTM, + 11,865

7. Toba, Honda, + 12,159

8. Artigas, CFMOTO, + 12,467

9. Yamanaka, GASGAS, + 12,844

10. Salvador, KTM, + 12,884

11. Azman, KTM, + 14,033

12. Bertelle, Honda, + 20,736

13. Fenati, Honda, + 26,304

14. Alonso, GASGAS, + 27,524

15. Whatley, Honda, + 37,275

16. Muñoz, KTM, + 39,602

17. Almansa, CFMOTO, + 41,959

18. Furusato, Honda, + 45,783

19. Ortolá, KTM, + 47,086

20. Farioli, KTM, + 47,380

21. Carrasco, KTM, + 53,918

22. Veijer, Husqvarna, + 55,636

23. Rueda, KTM, + 56,852

24. Öncü, KTM, + 1:23,159 min



*= 6-Sekunden-Penalty

WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Holgado, 38 Punkte. 2. Moreira 36. 3. Suzuki 27. 4. Muñoz 20. 5. Nepa 19. 6. Migno 16. 7. Artigas 16. 8. Toba 14. 9. Rueda 13. 10. Masia 11. Ogden 11. 12. Sasaki 10. 13. Salvador 9. 14. Yamanaka 7. 15. Kelso 7. 16. Öncü 6. 17. Azman 5. 18. Bertelle 4. 19. Veijer 4. 20. Fenati 3. 21. Alonso 2. 22. Whatley 1. 23. Rossi 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45. 2. Honda 36. 3. CFMOTO 16. 4. Husqvarna 10. 5. GASGAS 7.

Team-WM:

1. MT Helmets-MSi 41. 2. Red Bull KTM Tech3, 38. 3. Leopard Racing 38. 4. CIP Green Power 25. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 23. 6. BOE Motorsports 20. 7. Red Bull KTM Ajo 19. 8. Angeluss MTA 19. 9. SIC58 Squadra Corse 15. 10. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 14. 11. Visontrack 12. 12. GASGAS Aspar 9. 13. Rivacold Snipers 7.